Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) uhapsili su u Sarajevu državljanina Njemačke za kojim je raspisana međunarodna potjernica zbog sumnje na prevaru.

Hapšenje je izvedeno u nedjelju, 15. novembra, nakon što su policijski službenici utvrdili lokaciju tražene osobe.

Akciju su proveli pripadnici Operativno-istražnog tima FAST, postupajući po potjernici koju je raspisao Nacionalni centralni biro Interpola u Wiesbadenu, a koja je nadležnim organima u Bosni i Hercegovini dostavljena putem Interpola Sarajevo.

Kako je saopćeno iz SIPA-e, njemačke vlasti potražuju uhapšenu osobu radi provođenja postupka izručenja zbog krivičnog djela prevare.

Prema informacijama koje je objavila SIPA, za navedeno krivično djelo prema njemačkom zakonodavstvu zaprijećena je maksimalna kazna od 15 godina zatvora.

Nakon hapšenja nad njemačkim državljaninom provedena je kriminalistička obrada, a potom je u zakonom predviđenom roku predat Sudu Bosne i Hercegovine na dalje postupanje.