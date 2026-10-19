Krijumčarenje migranata: SIPA uhapsila tri osobe u Kladnju i Sarajevu

Ali Huremović
Krijumčarenje migranata: SIPA uhapsila tri osobe u Kladnju i Sarajevu
Foto: Arhiva

Zbog sumnje na krijumčarenje migranata, pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) u subotu su na području Kladnja i Sarajeva uhapsili tri osobe u okviru operativne akcije „Istok Belt“.

Akciji je prethodila kontrola putničkog vozila koju su obavili policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Tom prilikom u vozilu su zatečena četiri maloljetna državljanina Afganistana.

Nakon toga pripadnici SIPA-e na području Kladnja uhapsili su dvije osobe osumnjičene za povezanost s krijumčarenjem maloljetnih migranata. Nastavkom istrage u Sarajevu je identifikovana i uhapšena još jedna osoba koja se dovodi u vezu s ovim krivičnim djelima.

Krijumčarenje migranata: Pretresena vozila i oduzeti dokazi

Tokom akcije izvršeni su pretresi osumnjičenih i dva putnička vozila. Pronađeni su i privremeno oduzeti predmeti koji mogu poslužiti kao dokazi u krivičnom postupku, uključujući i jedno od pretresenih vozila.

Uhapšene osobe sprovedene su u službene prostorije SIPA-e radi kriminalističke obrade i ispitivanja u svojstvu osumnjičenih. U okviru istrage saslušano je i šest svjedoka.

Osumnjičeni se terete za organizovanje grupe ili udruženja za izvršenje krivičnog djela krijumčarenja migranata, u vezi s krivičnim djelom krijumčarenja ljudi, prema Krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine.

Iz SIPA-e je saopćeno da je akcija realizovana po nalogu Suda BiH i pod nadzorom Tužilaštva BiH, u saradnji s policijskim službenicima MUP-a Tuzlanskog kantona.

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