SIPA odgovorila na optužbe: Ćulum ne odlučuje ko ide u penziju, niti koga je želio uhapsiti

Penzionisanje policajaca Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) izazvalo je nove polemike nakon medijskih navoda da direktor Darko Ćulum pokušava ubrzati odlazak bošnjačkih policijskih službenika, uključujući i one koji su učestvovali u pokušaju hapšenja Milorada Dodika. Iz SIPA-e su odbacili ove optužbe, navodeći da direktor nema zakonsku mogućnost da odlučuje o tome ko će i kada biti penzionisan.

Reagujući na medijske napise, iz Agencije su pojasnili da su dopisi Federalnoj upravi policije i kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova upućeni radi izmirenja nedostajućih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje policijskih službenika koji su ranije bili zaposleni u tim institucijama.

Prema navodima SIPA-e, riječ je o zakonskoj obavezi poslodavaca, a ne o postupku koji zavisi od odluke direktora ili zahtjeva zaposlenih.

SIPA: Penzionisanje policajaca ne zavisi od direktora

Iz Agencije podsjećaju da policijskom službeniku, prema Zakonu o policijskim službenicima BiH, prestaje radni odnos kada navrši 40 godina penzijskog staža, bez obzira na godine života, ili kada ispuni propisane uslove za prestanak radnog odnosa sa 65 godina života.

„Direktor Agencije ne može ubrzati penzionisanje, kako to navode pojedini mediji, niti direktor Agencije može uticati na ostvarenje staža osiguranja policijskog službenika“, saopćeno je iz SIPA-e.

U saopćenju se dodaje da radni odnos prestaje po sili zakona, bez obzira na nacionalnu pripadnost službenika ili eventualno učešće u pokušajima hapšenja određenih osoba.

Iz SIPA-e tvrde i da su prilikom provjere evidencija utvrđene nepravilnosti u evidentiranju ranije uplaćenih doprinosa, zbog čega su nadležnim institucijama upućeni dopisi.

Naglašavaju da se prema svim policijskim službenicima mora postupati jednako, te da svako rješenje o prestanku radnog odnosa može biti predmet žalbenog postupka i sudskog preispitivanja.

Povod za reakciju bili su medijski navodi o selektivnom penzionisanju bošnjačkih kadrova u SIPA-i. U objavljenom demantiju, međutim, nije posebno odgovoreno na tvrdnju da su zahtjevi za uplatu doprinosa upućivani policijskim institucijama u Federaciji BiH, ali ne i MUP-u Republike Srpske.