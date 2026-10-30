Planska isključenja električne energije u TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 01.11.2026. godine (nedjelja) na području:

1. Grada Srebrenik:

– u naseljima Huremi, Zubovo Brdo, Badelka, Fazanerija, Radići, Cerik, Špionica Srednja, Špionica Polja, Jošak, Hrgovi, Vrela, Tovilište, Hujdurovići, Špionica Donja, Špionica Škola, Kosica, Gornji Hrgovi, Ormanica, Ćehaje i Ježinac u vremenu od 09:00 do 11:00 sati,

– u ulicama Džemala Bijedića, 21. juni, Nedžada Šečića, Hasana Kikića, Huseina kapetana Gradaščevića, Varoških Polja, Mije Gudeljevića, Radnička, Alije Izetbegovića, Kulina bana, Bosanskih branilaca, Zlatnih ljiljana, Marta, 21. srebreničke brigade, 25. novembra, 221. oslobodilačke brigade, 9. septembra, Kiseljačka, Derviša Sušića, 16. muslimanske brigade, Tuzlanskog odreda te u naseljima Bare, Rapatnica, Donji Moranjci, Uroža, Šahmeri, Seona, Behrami, Dedići, Padališta, Duboki Potok, Lipje, Cage i Krečana u vremenu od 11:00 do 13:00 sati,

– u naseljima Grabovci, Rapatnica Luka, Rapatnica, Lipje, Cage, Badžići, Donji Moranjci, Uroža, Behrami, Šahmeri, Seona Polja, Dedići, Padališta, Seona i dio Dubokog Potoka u blizini škole u vremenu od 13:00 do 15:00 sati,

– u naseljima Babunovići, Lušnica, Kosica, Ferizovići, Šehovina i dio naselja Ćehaje u vremenu od 15:00 do 17:00 sati.