Od 25. oktobra mijenjaju se termini jeftine struje u BiH, evo kada uključivati uređaje

Prelaskom na zimsko računanje vremena, od nedjelje, 25. oktobra, mijenjaju se termini primjene manje dnevne tarife za domaćinstva koja imaju dvotarifna brojila. Građani tako mogu prilagoditi korištenje kućanskih uređaja kako bi dio potrošnje električne energije ostvarili po povoljnijoj cijeni.

Prema rasporedu Elektroprivrede BiH, tokom zimskog računanja vremena jeftinija struja radnim danima i subotom dostupna je od 13 do 16 sati te od 22 sata navečer do 7 sati ujutro. Nedjeljom se manja tarifa primjenjuje tokom cijelog dana.

Tokom ljetnog računanja vremena jeftiniji dnevni period traje od 14 do 17 sati, a noćni od 23 sata do 8 sati ujutro. Prelaskom na zimsko računanje vremena oba termina pomjeraju se jedan sat ranije.

Kada je najbolje koristiti kućanske uređaje?

Domaćinstva koja imaju dvotarifna brojila mogu dio potrošnje prebaciti u periode manje tarife. To se posebno odnosi na uređaje koji troše više električne energije, poput bojlera, mašine za veš, sušilice i mašine za suđe, pod uslovom da se koriste u skladu s uputama proizvođača i pravilima sigurnosti.

Nedjelja je posebno pogodna za planiranje rada ovih uređaja jer je tada manja tarifa na snazi tokom sva 24 sata.

Ipak, drugačiji raspored ne važi za sve korisnike. Domaćinstva koja imaju jednotarifna brojila plaćaju električnu energiju po istoj dnevnoj tarifi, bez obzira na to u koje doba dana koriste uređaje. Zbog toga im uključivanje mašine za veš nakon 22 sata samo po sebi ne donosi uštedu na osnovu vremena potrošnje.

Jeftina struja nije isto što i zelena, plava i crvena tarifa

Prilikom praćenja računa važno je razlikovati manju i veću dnevnu tarifu od blokova potrošnje koje Elektroprivreda BiH primjenjuje za domaćinstva.

Zelena tarifa odnosi se na potrošnju do 350 kilovatsati za obračunski period od 30 dana, plava obuhvata potrošnju od 350 do 1.000 kWh, dok se crvena primjenjuje na potrošnju veću od 1.000 kWh.

Ovi blokovi zavise od ukupne količine potrošene električne energije, a ne od doba dana u kojem se ona koristi. Ako domaćinstvo tokom obračunskog perioda potroši 500 kWh, prvih 350 kWh obračunava se u zelenom bloku, dok se preostalih 150 kWh raspoređuje u plavi blok.

Isti princip važi i kada ukupna potrošnja pređe 1.000 kWh. U crveni blok ulazi samo dio potrošnje iznad te granice, dok se prethodni dijelovi obračunavaju u odgovarajućim blokovima. Ako obračunski period ne traje tačno 30 dana, granice se prilagođavaju njegovom trajanju.

Kako smanjiti račun za električnu energiju?

Za domaćinstva s dvotarifnim brojilima ušteda se može ostvariti prebacivanjem dijela potrošnje u periode manje tarife, dok smanjenje ukupne potrošnje može pomoći da se ostane u nižem bloku obračuna.

Primjera radi, ako domaćinstvo potroši 450 kWh mjesečno, korištenjem uređaja u jeftinijem periodu može smanjiti trošak za dio potrošene energije. Međutim, samo pomjeranje vremena korištenja uređaja ne smanjuje broj potrošenih kilovatsati.

Za ostanak u zelenom bloku potrebno je ukupnu potrošnju zadržati unutar odgovarajuće granice, koja za obračunski period od 30 dana iznosi 350 kWh.

Od nedjelje, 25. oktobra, korisnici dvotarifnih brojila tako trebaju imati na umu da je jeftinija struja radnim danima i subotom dostupna od 13 do 16 sati i od 22 sata do 7 sati ujutro, dok nedjeljom važi tokom cijelog dana.