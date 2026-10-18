Zimsko računanje vremena počinje za sedam dana, satove pomjeramo unazad

Zimsko računanje vremena počinje naredne nedjelje, 25. oktobra, kada će građani Bosne i Hercegovine kazaljke na satovima pomjeriti jedan sat unazad. To znači da ćemo u noći sa subote na nedjelju spavati sat duže, ali će u narednom periodu mrak padati ranije.

Tačno u 3 sata ujutro satove će biti potrebno vratiti na 2 sata, čime se završava ovogodišnje ljetno računanje vremena koje je počelo 29. marta.

Prelazak na zimsko vrijeme donosi promjene u svakodnevnom ritmu. Jutra će biti svjetlija, dok će se u poslijepodnevnim satima ranije smračivati.

Koje satove je potrebno ručno pomjeriti?

Većina savremenih uređaja, uključujući mobilne telefone, računare i pametne satove, automatski će se prilagoditi novom računanju vremena.

Međutim, zidne satove, pojedine kućanske uređaje i druge uređaje bez automatskog podešavanja bit će potrebno ručno vratiti jedan sat unazad.

Zimsko računanje vremena trajat će do marta

Zimsko računanje vremena bit će na snazi do posljednje nedjelje u martu 2027. godine, odnosno do 28. marta, kada će kazaljke ponovo biti pomjerene jedan sat unaprijed.

Pomjeranje sata u Bosni i Hercegovini provodi se dva puta godišnje, posljednje nedjelje u martu i posljednje nedjelje u oktobru.