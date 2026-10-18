Sudar dva autobusa iz BiH u Njemačkoj, saobraćaj satima otežan

Sudar dva autobusa iz BiH dogodio se u subotu prijepodne na njemačkom autoputu A5, nedaleko od Heidelberga. U saobraćajnoj nesreći nije bilo povrijeđenih, ali je zbog oštećenja vozila i policijskog uviđaja došlo do velikih zastoja i formiranja kolone duge približno četiri kilometra.

Prema pisanju njemačkih medija, oba autobusa kretala su se u pravcu Karlsruhea, na putu prema Bosni i Hercegovini. U svakom vozilu nalazila su se po tri putnika.

Nesreća se dogodila neposredno nakon saobraćajnog čvorišta Heidelberg, kada je vozač prvog autobusa morao zakočiti zbog kolone koja se formirala ispred njega.

Vozač drugog autobusa nije uspio pravovremeno zaustaviti vozilo na mokrom kolovozu, zbog čega je udario u zadnji dio autobusa ispred sebe.

Nakon sudara autobusa iz BiH nastale kilometarske kolone

Njemačka policija potvrdila je da niko od putnika nije povrijeđen, ali su oba autobusa pretrpjela oštećenja zbog kojih nisu mogla nastaviti putovanje.

Vozila su uklonjena šlep službom, a tokom policijskog uviđaja zatvorene su obje saobraćajne trake u pravcu Karlsruhea. Saobraćaj je privremeno preusmjeren preko zaustavne trake.

Prema informacijama njemačke novinske agencije dpa, iza mjesta nesreće formirala se kolona vozila duga oko četiri kilometra.

Tačan iznos materijalne štete još nije utvrđen.