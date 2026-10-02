Stiže zimsko računanje vremena: Evo kada pomjeramo kazaljke

Kazaljke na satovima u Bosni i Hercegovini pomjeramo u noći sa subote na nedjelju, 25. oktobra, kada počinje zimsko računanje vremena.

U 3 sata ujutro sat će se vratiti jedan sat unazad, na 2 sata.

Time završava ljetno računanje vremena koje je ove godine počelo 29. marta, kada su kazaljke pomjerene jedan sat unaprijed.

Povratkom na zimsko računanje vremena jutra će ranije svitati, ali će i mrak padati ranije u odnosu na prethodne dane.

Većina mobilnih telefona, računara i drugih uređaja vrijeme će promijeniti automatski, dok će satove na uređajima koji nisu povezani s internetom biti potrebno podesiti ručno.

Zimsko računanje vremena trajat će do posljednje nedjelje u martu naredne godine, kada se kazaljke ponovo pomjeraju jedan sat unaprijed.