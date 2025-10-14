Zimsko računanje vremena počinje uskoro i donosi promjenu koja, iako se čini malom, može uticati na naš unutrašnji ritam i raspoloženje. U noći između subote i nedjelje, 26. oktobra 2025. godine, u tri sata iza ponoći kazaljke će se pomjeriti jedan sat unazad, čime prelazimo na zimsko računanje vremena. Taj prelazak znači da ćemo spavati sat duže, ali i da će dani postati kraći, a noći duže.

Stručnjaci upozoravaju da pomjeranje kazaljki sata može izazvati poremećaje sna, umor i pad koncentracije. Kod osjetljivijih osoba javlja se i sezonski pad energije, osjećaj bezvoljnosti i manjak motivacije. Sve to posljedica je narušavanja biološkog ritma, jer se organizam mora prilagoditi novom rasporedu svjetlosti i tame.

Psiholozi napominju da se promjene u raspoloženju najčešće javljaju nekoliko dana nakon prelaska na zimsko računanje vremena. Manjak dnevne svjetlosti utiče na smanjenje lučenja serotonina, pa se kod nekih osoba može javiti tjeskoba ili blaga depresivnost. Također, u prvim danima nakon promjene vremena povećava se i broj saobraćajnih nezgoda, jer je pažnja vozača slabija, a vidljivost manja.

Ljekari savjetuju da se tijelo na vrijeme pripremi za ovu promjenu. Nekoliko dana prije pomjeranja kazaljki sata korisno je ranije odlaziti na spavanje, boraviti više na dnevnom svjetlu i izbjegavati kasnovečernje obroke i kofein. Šetnje na otvorenom, umjerena fizička aktivnost i stabilan ritam buđenja mogu pomoći da se organizam brže prilagodi.

Zimsko računanje vremena traje do proljeća sljedeće godine, kada se ponovo prelazi na ljetno. Iako mnogima odgovara dodatni sat sna, važno je obratiti pažnju na signale koje tijelo šalje i omogućiti mu dovoljno odmora u periodu promjene ritma.