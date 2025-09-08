Uskoro zimsko računanje vremena, evo kada pomjeramo kazaljke

Edina Rizvić Aščić
Sat, računanje vremena/ Uskoro zimsko računanje vremena, evo kada pomijeramo kazaljke
Foto: Ilustracija

Pomjeranje kazaljki na satu trebalo je odavno postati stvar prošlosti. Zimsko računanje vremena nije samo sezonska zanimljivost, već i relikt prošlog stoljeća koji se, uprkos svemu, tvrdoglavo održao.

Evropska unija još je 2019. predložila ukidanje pomicanja kazaljki, ali dogovor o tome hoćemo li ostati na ljetnom ili zimskom vremenu nikada nije postignut.

IZDVOJENO: Evo kako da očitate brojilo

Rezultat je da i dalje pomičemo kazaljke naprijed i nazad svake godine.

U nedjelju, 26. oktobra 2025. godine, u 3 sata ujutro kazaljke ćemo pomaknuti jedan sat unatrag, na 2 sata.

ećina modernih uređaja automatski će se prebaciti na zimsko računanje vremena. Ali ako koristite analogni sat ili stariji uređaj, ne zaboravite da u noći sa 26. na 27. oktobar ručno pomjerite kazaljke unazad za jedan sat.

Ovo pomicanje kazaljki za mnoge donosi i dodatno vrijeme za san i prividno mirnije jutro, barem dok ne shvatimo da dani postaju sve kraći.

ČITAJTE:

Od sutra domaćinstva moraju očitati brojila: Evo šta donose nove cijene struje i blok tarife

pročitajte i ovo

BiH

Forto: Vrijeme je za uvođenje umjetne inteligencije u državnu upravu BiH

Magazin

Jetra ne boli, ali upozorava: Evo koje simptome treba ozbiljno shvatiti

BiH

Za uklanjanje divljih deponija u FBiH izdvojeno 400.000 KM

Magazin

Liječnici upozoravaju: Zašto ovaj suplement ne treba konzumirati uz mlijeko

BiH

Konaković sutra u Parizu na sjednici Odbora za monitoring Vijeća Evrope

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]