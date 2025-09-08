Uskoro zimsko računanje vremena, evo kada pomjeramo kazaljke

Pomjeranje kazaljki na satu trebalo je odavno postati stvar prošlosti. Zimsko računanje vremena nije samo sezonska zanimljivost, već i relikt prošlog stoljeća koji se, uprkos svemu, tvrdoglavo održao.

Evropska unija još je 2019. predložila ukidanje pomicanja kazaljki, ali dogovor o tome hoćemo li ostati na ljetnom ili zimskom vremenu nikada nije postignut.

Rezultat je da i dalje pomičemo kazaljke naprijed i nazad svake godine.

U nedjelju, 26. oktobra 2025. godine, u 3 sata ujutro kazaljke ćemo pomaknuti jedan sat unatrag, na 2 sata.

ećina modernih uređaja automatski će se prebaciti na zimsko računanje vremena. Ali ako koristite analogni sat ili stariji uređaj, ne zaboravite da u noći sa 26. na 27. oktobar ručno pomjerite kazaljke unazad za jedan sat.

Ovo pomicanje kazaljki za mnoge donosi i dodatno vrijeme za san i prividno mirnije jutro, barem dok ne shvatimo da dani postaju sve kraći.

