Spavat ćemo sat duže: U nedjelju pomjeramo kazaljke unazad

U noći sa subote, 25. na nedjelju, 26. oktobra, ponovno će se pomjeriti kazaljke za jedan sat unazad, prelaskom s ljetnog na zimsko računanje vremena.

U 3:00 sata ujutro kazaljke će biti pomjerene jedan sat unazad, na 2:00, što znači da ćemo spavati sat vremena duže.

Sezonsko pomicanje sata uvedeno je početkom 20. stoljeća radi uštede energije i boljeg iskorištavanja dnevnog svjetla, ali savremene studije pokazuju da energetske koristi više nisu značajne. Stručnjaci sve češće upozoravaju na negativne posljedice po zdravlje, poremećaje sna, pad koncentracije i promjene raspoloženja. Iako Evropska unija već duže razmatra ukidanje sezonskog računanja vremena, u Bosni i Hercegovini ta odluka još nije donesena, pa će sistem ostati nepromijenjen.

Zimsko računanje vremena biće na snazi do posljednje nedjelje marta 2026. godine, kada će se kazaljke ponovo pomjeriti unaprijed za jedan sat.