Počelo zimsko računanje vremena, kazaljke pomjerene sat unazad

Zimsko računanje vremena počelo je noćas u tri sata pomjeranjem kazaljki na satovima za jedan sat unazad.

Na zimsko računanje vremena prelazi se posljednjeg vikenda u oktobru, u noći sa subote na nedjelju i traje do posljednjeg vikenda u martu naredne godine.

Građani EU su se 2018. godine izjasnili da su za ukidanje promjene vremena, kada se više od 80 posto od 4,6 miliona učesnika ankete izjasnilo pozitivno.

Prijedlog je sa 63 posto glasova podržao i Evropski parlament 2019. godine, ali konačna odluka o tom pitanju nije donesena zbog nedostatka konsenzusa među zemljama članicama