Počelo zimsko računanje vremena, kazaljke pomjerene sat unazad

RTV SLON
Foto: Ilustracija

Zimsko računanje vremena počelo je noćas u tri sata pomjeranjem kazaljki na satovima za jedan sat unazad.

Na zimsko računanje vremena prelazi se posljednjeg vikenda u oktobru, u noći sa subote na nedjelju i traje do posljednjeg vikenda u martu naredne godine.

Građani EU su se 2018. godine izjasnili da su za ukidanje promjene vremena, kada se više od 80 posto od 4,6 miliona učesnika ankete izjasnilo pozitivno.

Prijedlog je sa 63 posto glasova podržao i Evropski parlament 2019. godine, ali konačna odluka o tom pitanju nije donesena zbog nedostatka konsenzusa među zemljama članicama

pročitajte i ovo

Istaknuto

Spavat ćemo sat duže: U nedjelju pomjeramo kazaljke unazad

Magazin

Uskoro pomjeramo kazaljke, a evo koje su zemlje odustale od te...

Vijesti

Zimsko računanje vremena uskoro počinje, a evo kako da se tijelo...

Vijesti

Uskoro zimsko računanje vremena, evo kada pomjeramo kazaljke

Vijesti

Ljetno računanje vremena završeno: Poziv na odgovornost poslodavaca

Istaknuto

Danas smo spavali sat duže: Počelo zimsko računanje vremena

Sport

Fudbaleri Čelika savladali Tuzla City i preuzeli lidersku poziciju u Prvoj ligi FBiH

Tuzla i TK

Tokom protekla 24 sata vatrogasci u TK imali dvije intervencije

Sport

Mlade fudbalerke ŽFK “Sloboda 2024” spremne za završni krug prvog dijela sezone

Sport

Fudbaleri Slobode danas dočekuju Stupčanicu

Istaknuto

Zbog maratona u Tuzli danas privremeno zatvorene ove ulice

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]