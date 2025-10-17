Zimsko računanje vremena ove godine vam se neće svidjeti, evo zašto!

Selma Jatić
Zimsko računanje vremena
Zimsko računanje vremena

Zimsko računanje vremena – Krajem oktobra ponovno nas čeka pomjeranje kazaljki na satu unazad. U noći sa subote na nedjelju, 26. oktobra, kazaljke će se vratiti sa 3:00 na 2:00 sata. Dobit ćemo sat sna više, ali i raniji mrak i to ranije nego ikad u posljednjih 11 godina. Posljednji put kazaljke smo pomicali baš na ovaj datum 2014. godine.

Iako se već godinama govori o ukidanju pomjeranja kazaljki sata, sve je i dalje isto. Ove godine ponovno prelazimo na zimsko računanje vremena, a dogovor o trajnom ljetnom ili zimskom još nije postignut. Drugim riječima, još najmanje nekoliko godina nam slijedi isto namještanje kazaljki.

Mnogi se pitaju ima li ovo više smisla? Pomicanje kazaljki uvedeno je još tokom Prvog svjetskog rata kako bi se štedjela energija, no danas ta računica više ne stoji. Umjesto koristi, mnogi osjećaju posljedice, poremećen ritam spavanja, umor i pad koncentracije.

Dok se čeka konačna odluka, svijet se polako odmiče od ove prakse. Rusija, Turska, Kina, Japan, Brazil i Argentina već su odustali od pomicanja sata. Čak i unutar Evrope, Island i Bjelorusija kazaljke više ne diraju.

Iako je dodatni sat sna svima dobrodošao, promjena koja slijedi znači i da ćemo već od kraja oktobra dan završavati u mraku. A to je ona promjena koja se većini baš i neće svidjeti.

