Od sutra domaćinstva moraju očitati brojila: Evo šta donose nove cijene struje i blok tarife

Od sutra domaćinstva moraju očitati brojila

Od 1. septembra 2025. godine domaćinstva u Federaciji BiH ulaze u novi sistem obračuna električne energije. Prema odluci Regulatorne komisije za energiju FBiH, cijena struje više neće biti jedinstvena, već će zavisiti od potrošnje kroz tri blok tarife.

To znači da će domaćinstva koja troše manje biti u povoljnijem položaju, dok će ona s većom potrošnjom plaćati skuplju cijenu električne energije. Zelena tarifa odnosi se na potrošnju do 350 kWh, plava obuhvata raspon od 351 do 1000 kWh, dok će sve iznad 1000 kWh ulaziti u crvenu tarifu, s najvišom cijenom.

Prijave idu putem web portala i mobilne aplikacije

Kako bi se jasno razgraničila potrošnja do početka primjene novih tarifa, JP Elektroprivreda BiH najavila je vanredno očitanje mjernih mjesta. No, s obzirom na to da je riječ o čak 741.000 brojila, od čega je veliki broj nedostupan, očitanje svih mjernih mjesta u jednom danu nije moguće. Upravo zato domaćinstva su pozvana da sama evidentiraju stanje brojila 1. septembra i da podatke dostave Elektroprivredi.

Građani očitanja mogu prijaviti putem web portala i mobilne aplikacije JP Elektroprivrede BiH, besplatnih telefonskih linija ili e-mail adresa podružnica.

Oni čija brojila imaju mogućnost daljinskog očitanja neće morati dostavljati podatke, jer će se koristiti postojeći zapisi o potrošnji.

Iz Elektroprivrede naglašavaju da je važno da domaćinstva sama evidentiraju stanje brojila na dan početka primjene novih tarifa, jer će to uticati na konačan obračun računa za električnu energiju. U protivnom, može doći do odstupanja u obračunu, pa i do većih iznosa računa nego što je stvarna potrošnja.