BiH večeras protiv Švedske, Džeko posljednji put u dresu reprezentacije

Jasmina Ibrahimović
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Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 20:45 sati na Bilinom polju u Zenici dočekuje Švedsku u trećem kolu UEFA Lige nacija. Susret ima veliki rezultatski značaj za Zmajeve, ali će biti i posebno emotivan jer Edin Džeko posljednji put nastupa u dresu reprezentacije BiH.

Švedska u Zenicu dolazi kao prvoplasirana selekcija grupe B4 sa šest bodova iz prve dvije utakmice, dok Bosna i Hercegovina ima dva boda manje. Gostujuća reprezentacija uoči utakmice suočila se s kadrovskim problemima, jer zbog bolesti nije doputovalo pet igrača, dok je Alexander Isak ranije otpao zbog povrede.

Posebna pažnja bit će usmjerena na Džeku, koji će nakon gotovo dvije decenije zaključiti reprezentativnu karijeru. Kapiten BiH do sada je odigrao 151 utakmicu za nacionalni tim i postigao 73 gola, čime je rekorder reprezentacije po broju nastupa i pogodaka.

Džeko je uoči susreta poručio da će emocije biti velike, ali da rezultat ostaje u prvom planu.

“Nije ovo revijalna utakmica, u tih 90 minuta će glave biti na mjestu”, rekao je Džeko pred posljednji nastup za reprezentaciju.

Susret Bosne i Hercegovine i Švedske počinje u 20:45 sati na stadionu Bilino polje u Zenici.

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