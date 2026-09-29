Zmajevi odradili trening u Sarajevu, pripreme za Švedsku u punom jeku

Arnela Šiljković - Bojić

Zmajevi su nakon sinoćnje pobjede nad Rumunijom, danas u Sarajevu odradili trening i nastavili da se spremaju za naredne utakmice u UEFA Ligi nacija.

Igrači koji nisu bili u prvoj postavi protiv Rumunije trenirali su na stadionu “Asim Ferhatović-Hase”, dok su ostali radili fitnes u hotelu.U četvrtak će u 11 sati naša reprezentacija održati press konferenciju, dok će u 17 sati odraditi još jedan trening. Među Zmajevima je bio i dugogodišnji kapiten Edin Džeko.

Reprezentacija Švedske će službeni trening odraditi u svojoj zemlji prije polaska u Sarajevo.

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