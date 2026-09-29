/VIDEO/ Koji su događaji obilježili pretposljednji dan septembra?

Koji su događaji obilježili pretposljednji dan septembra?

Sjećanje na 2. korpus Armije RBiH i njegovu ulogu u odbrani BiH

Osnovan kontrolni centar za praćenje javnog prevoza u Tuzlanskom kantonu

Uručena priznanja dobrovoljnim davaocima krvi

Mi svi znamo da krv spašava živote i da je to jedna humanost i ja ću se uvijek odazvat kad budem u mogućnosti.

Zmajevi slavili u Bukureštu

Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti poginulim borcima i šehidima obilježena je 34. godišnjica formiranja 2. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, uz podsjećanje na njegovu ulogu u odbrani zemlje i značaj očuvanja sjećanja na njegove pripadnike.

U Tuzlanskom kantonu otvoren je kontrolni centar za praćenje javnog linijskog prijevoza, iz kojeg će se u realnom vremenu pratiti kretanje vozila, polasci, kašnjenja, broj putnika i drugi podaci važni za organizaciju javnog prijevoza.

Od 1. oktobra u Tuzli će biti uvedena nova autobuska linija broj 53, koja će povezivati Tetimu i Siporex preko Doknja, Brčanske Malte i Ekonomske škole, dok će zbog povećanog broja putnika biti pojačani i polasci na pojedinim postojećim linijama.

Za organizaciju javnog linijskog prijevoza u Tuzlanskom kantonu do sada je izdvojeno oko sedam miliona KM, a zbog rasta cijena goriva očekuje se potreba za dodatnim budžetskim sredstvima, bez najave povećanja cijena karata.

Od 1. januara 2028. godine planirane su promjene u registraciji vozila i saobraćajnim dokumentima u Bosni i Hercegovini, uključujući uvođenje trajne plastične saobraćajne dozvole s čipom i QR kodom, ukidanje vlasničke knjižice i elektronsku provjeru podataka o tehničkom pregledu i osiguranju.

Roditelji djece koja se liječe na UKC-u Tuzla ponovo će protestom ukazati na probleme u zdravstvenoj zaštiti, a okupljanje neformalne grupe majki bit će održano 30. septembra ispred UKC-a Tuzla, uz zahtjeve za rješavanje nedostatka ljekara i specijalista, bolju komunikaciju i veću transparentnost.

Crveni križ Tuzlanskog kantona uručio je 52 zahvalnice i plakete najaktivnijim dobrovoljnim darivaocima krvi i animatorima kao priznanje za dugogodišnji humanitarni angažman i doprinos osiguranju stabilnih zaliha krvi.

Na području Tuzle, Živinica, Gradačca i Lukavca jučer je zabilježeno nekoliko požara, a Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala je tri intervencije, među kojima su požar plinske boce, požar otpada i požar kioska.

Povodom Međunarodnog dana podizanja svijesti o gubicima i rasipanju hrane, pažnja je usmjerena na problem ogromnih količina hrane koje se svake godine izgube ili završe kao otpad te potrebu za smanjenjem rasipanja.

U novoj epizodi Taboo Showa govori se o usporenom govorno-jezičkom razvoju kod djece, znacima koji mogu ukazivati na potrebu za stručnim savjetom i načinima podrške razvoju komunikacije.

U Tuzli su počeli radovi na održavanju i čišćenju regulisanog korita rijeke Jale od nanosa i smeća, a radovi se trenutno izvode kod mosta kod Hotela Tuzla, RK Tuzlanka i Bosanskog kulturnog centra.

Zbog sve češćeg nepropisnog odlaganja krupnog otpada u kontejnere za kućno smeće i na mjesta koja za to nisu predviđena, Služba za inspekcijske poslove Grada Tuzle najavila je pojačan nadzor i podsjetila građane na obavezu pravilnog odlaganja otpada.

Bosna i Hercegovina savladala je Rumuniju rezultatom 4:2 u Bukureštu u drugom kolu UEFA Lige nacija, a naredni susret Zmajevi igraju 2. oktobra protiv Švedske na Bilinom polju u Zenici.