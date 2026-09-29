Roditeljima za drugo dijete 1.400 KM, za treće čak 2.000 KM

Nedžida Sprečaković
novac, penzije, invalidnine, prihodi
Foto: Ilustracija

Roditeljima za drugo dijete 1.400 KM, a za treće čak 2.000 KM bit će isplaćeno u Bratuncu, gdje lokalna uprava nastavlja s novčanim podsticajima za porodice s novorođenom djecom.

Načelnik općine Bratunac Lazar Prodanović uručio je rješenja o novčanim podsticajima roditeljima 20 novorođene djece, a za ovu namjenu iz općinskog budžeta izdvojeno je ukupno 29.000 KM.

Prema utvrđenim iznosima, roditeljima osmoro prvorođene djece bit će isplaćeno po 1.000 KM. Pet porodica za rođenje drugog djeteta dobit će po 1.400 KM, dok je za treće dijete predviđena pomoć od po 2.000 KM. Isti iznos dobit će i dvije majke za rođenje četvrtog djeteta.

Riječ je o mjeri koja se u Bratuncu provodi u okviru programa podrške natalitetu. Podaci Općine pokazuju da su isti iznosi primjenjivani i ranije tokom godine, pa je za prvo dijete predviđeno 1.000 KM, za drugo 1.400 KM, a za treće i četvrto po 2.000 KM.

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