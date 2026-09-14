Sutra isplata dječijeg dodatka za gotovo 97.000 djece u FBiH

Adin Jusufović
porez, uio, naknada, invalidnine, Boračke naknade, bdp

Za 96.930 djece u Federaciji Bosne i Hercegovine uneseni su nalozi za isplatu dječijeg dodatka za august, potvrdio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.

Sredstva će korisnicima biti uplaćena u utorak, 15. septembra.

Delić je naveo da dječiji dodatak trenutno ostvaruju djeca koja žive u siromaštvu ili na granici siromaštva, u skladu sa Zakonom o materijalnoj podršci porodicama s djecom.

Mjesečni iznos dječijeg dodatka iznosi 195 KM, a prema riječima ministra, ova naknada predstavlja značajnu podršku desetinama hiljada porodica u Federaciji BiH.

Za dječiji dodatak mjesečno oko 20 miliona KM

Za isplatu ove naknade mjesečno se izdvaja oko 20 miliona KM, dok je u budžetu za 2026. godinu za ovu namjenu planirano ukupno 226 miliona KM.

Kao dugoročni cilj Federalnog ministarstva rada i socijalne politike navodi se uvođenje univerzalnog dječijeg dodatka za svako dijete u Federaciji BiH, a na pripremi tog modela radi se u saradnji s UNICEF-om.

Prema prijedlogu reforme, svako dijete do sedam godina primalo bi 200 KM mjesečno, dok bi za djecu od sedam do 18 godina ostvarivanje prava zavisilo od imovinskog cenzusa porodice.

Primjena novog modela planirana je od 2027. godine, ukoliko predložene izmjene prethodno dobiju potrebnu podršku u parlamentarnoj proceduri.

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