Vojni penzioneri najavljuju nove proteste

Vojni penzioneri u Federaciji Bosne i Hercegovine ponovo upozoravaju na dugogodišnje probleme u vezi s obračunom i isplatom penzija, a iz njihovih udruženja poručuju da bi, ukoliko ne dođe do razgovora s nadležnim institucijama, mogli organizovati novi mirni protest.

Savez udruženja vojnih penzionera u Federaciji BiH navodi da dio bivših vojnih osiguranika godinama trpi posljedice različitih propisa, promjena koeficijenata i odluka koje su, prema njihovom stavu, dovele do nejednakog tretmana unutar penzionerske populacije.

Iz Saveza podsjećaju da su brojni bivši pripadnici oružanih struktura penzionisani tokom procesa reforme i smanjenja broja zaposlenih u odbrambenom sektoru, te naglašavaju da mnogi od njih nisu samostalno birali trenutak odlaska u penziju.

Vojni penzioneri problem vide u odluci iz 2012. godine

Posebno spornom smatraju Odluku Vlade Federacije BiH V broj 987/2012 od 17. jula 2012. godine, za koju tvrde da je bila privremenog karaktera, ali da se njene posljedice osjećaju i danas.

Iz Saveza traže da nadležne institucije preispitaju pravni osnov i trajanje primjene ove odluke, kao i razloge zbog kojih se, prema njihovim tvrdnjama, pojedine kategorije penzionera nalaze u različitom položaju.

Ukazuju i na ranije promjene isplatnog koeficijenta za korisnike penzija obuhvaćene propisima o prijevremenom i povoljnijem penzionisanju branilaca i članova njihovih porodica.

Prema podacima kojima raspolaže Savez, koeficijenti koji su ranije iznosili 1,485, zatim 1,63, 1,72 i 1,812, naknadno su vraćeni na 1,00 za dio korisnika, što je, kako navode, dovelo do značajnog smanjenja primanja.

Iz udruženja ističu da takve promjene za penzionere nisu predstavljale samo administrativnu ili statističku promjenu, već direktno smanjenje novca kojim su raspolagali za svakodnevni život.

Traže jednak tretman, a ne povlastice

Predstavnici Saveza tvrde da su se godinama obraćali institucijama, tražili razgovore i ukazivali na posljedice ranijih odluka, ali smatraju da konkretno rješenje još nije pronađeno.

Naglašavaju da vojni penzioneri ne traže privilegije, nego primjenu zakona, poštivanje pravosnažnih rješenja i jednak tretman osoba koje se nalaze u sličnim pravnim situacijama.

Od nadležnih očekuju i preispitivanje Odluke iz 2012. godine te odgovor na pitanje da li se ona i dalje može primjenjivati ukoliko je prvobitno bila donesena kao privremena mjera.

U Savezu navode da je među članstvom sve više zahtjeva za organizovanje javnog protesta zbog izostanka rješenja. Ističu da eventualni protesti ne bi bili usmjereni na izazivanje sukoba ili incidenata, već bi, kako poručuju, bili organizovani mirno i u skladu sa zakonom.

Bude li donesena odluka o izlasku na ulice, to bi, prema navodima Saveza, bio četvrti protest na kojem bi vojni penzioneri tražili rješavanje svojih zahtjeva.

Koordinacija Saveza, udruga i udruženja penzionera vojnih osiguranika pozvala je nadležne institucije da otvore razgovore, preispitaju sporne odluke i pokušaju pronaći rješenje prije nego što nezadovoljstvo članstva preraste u novi zahtjev za organizovanje protesta.