BiH ima potencijal za snažniji razvoj avio prometa i uvođenje novih linija

Bosna i Hercegovina ima značajan potencijal za snažnije pozicioniranje na evropskom tržištu zračnog prometa, a rast broja putnika i otvaranje novih aviolinija potvrđuju da postoji prostor za daljnji razvoj ovog sektora.

O tome je razgovarano na sastanku ministra komunikacija i prometa BiH Edina Forte sa Olivierom Jankovecom, direktorom Airports Council International Europe, organizacije koja okuplja evropske aerodrome.

Forto je istakao da primjer Međunarodnog aerodroma Sarajevo pokazuje koliko koordinirano djelovanje institucija, aerodroma i turističkog sektora može doprinijeti razvoju zračnog saobraćaja.

Prema njegovim riječima, promjena pristupa i stvaranje povoljnijih uslova za dolazak novih aviokompanija rezultirali su time da Sarajevo danas bilježi više od 2,2 miliona putnika godišnje.

Tokom sastanka razgovarano je i o taksama koje predstavljaju dodatno opterećenje za avioprijevoznike i putnike. Forto smatra da bi trebalo ponovo razmotriti mogućnost njihovog smanjenja ili uvođenja novog moratorija, kako bi se nastavilo privlačenje novih aviokompanija i otvaranje dodatnih linija.

Daljnji razvoj zračnog prometa, kako je navedeno, zahtijeva i unapređenje zakonskog okvira. Ministarstvo komunikacija i prometa BiH pripremilo je novi zakon o zrakoplovstvu, kao i zakon o BHANSA-i, a očekuje se da će oba zakonska rješenja dobiti potrebnu podršku.

Jedna od tema bila je i mogućnost uključivanja Međunarodnog aerodroma Sarajevo u evropski sistem sigurnosnog prepoznavanja. Ukoliko budu ispunjeni potrebni standardi i procedure, putnicima bi u budućnosti moglo biti omogućeno jednostavnije presjedanje na pojedinim evropskim aerodromima, bez ponavljanja određenih sigurnosnih kontrola.

ACI Europe okuplja više od 600 aerodroma iz 55 zemalja, zbog čega se saradnja s ovom organizacijom smatra značajnom za snažnije povezivanje Bosne i Hercegovine s evropskim tržištem zračnog prometa.

Ministarstvo komunikacija i prometa BiH najavilo je nastavak saradnje sa BHDCA, BHANSA-om, domaćim aerodromima i međunarodnim partnerima na otvaranju novih aviolinija, modernizaciji infrastrukture i podizanju standarda u zračnom prometu.