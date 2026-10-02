Pješak smrtno stradao u saobraćajnoj nesreći u Đurđeviku

Jasmina Ibrahimović
policija, pritvor

Jutros oko 6:05 sati na magistralnom putu Tuzla–Sarajevo, u mjestu Đurđevik na području grada Živinice, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali putničko motorno vozilo i pješak.

U ovoj saobraćajnoj nezgodi smrtno je stradao pješak, muška osoba starije životne dobi.

O događaju je obaviješten dežurni kantonalni tužilac, koji će rukovoditi uviđajem na mjestu događaja. Uviđaj će obaviti policijski službenici Policijske uprave Živinice.

Saobraćaj na ovoj dionici magistralnog puta trenutno je obustavljen do okončanja uviđaja, a odvija se alternativnim pravcima.

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