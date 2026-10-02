Danas se obilježava Međunarodni dan nenasilja

Međunarodni dan nenasilja obilježava se danas, 2. oktobra, na rođendan Mahatme Gandhija, jednog od najpoznatijih zagovornika nenasilnog otpora. Ovaj dan ustanovljen je rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija s ciljem širenja poruke mira, tolerancije, poštovanja ljudskih prava i rješavanja sukoba bez nasilja.

Rezolucija UN-a usvojena je 2007. godine, a njome je naglašena univerzalna važnost principa nenasilja te potreba za stvaranjem kulture mira, razumijevanja i uvažavanja različitosti.

Obilježavanje Međunarodnog dana nenasilja podsjeća i na činjenicu da posljedice nasilja nisu ograničene samo na fizičke povrede. One mogu uključivati probleme mentalnog zdravlja, poteškoće u ponašanju, posljedice po reproduktivno i seksualno zdravlje, hronične bolesti, ali i šire društvene i ekonomske posljedice.

Međunarodni dan nenasilja podsjeća da se nasilje može spriječiti

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, nasilje ostavlja posljedice tokom cijelog života pojedinca, ali i opterećuje zdravstveni, socijalni i pravosudni sistem.

Prevencija nasilja zato ne podrazumijeva samo reagovanje nakon što se ono dogodi. Aktivnosti mogu biti usmjerene na pojedince, porodice, škole, radna mjesta, zajednice i društvo u cjelini.

Svjetska zdravstvena organizacija među važnim mjerama prevencije izdvaja razvijanje sigurnih i stabilnih odnosa između djece i roditelja ili staratelja, jačanje životnih vještina djece i adolescenata, smanjenje štetne upotrebe alkohola i pristupa oružju te promovisanje rodne ravnopravnosti.

Važnu ulogu imaju i mijenjanje društvenih i kulturnih normi koje podržavaju nasilje, kao i osiguravanje pomoći i podrške žrtvama.

Odgovornost počinje i od svakog pojedinca

Ujedinjene nacije ukazuju da i pojedinci svojim svakodnevnim ponašanjem mogu doprinijeti mirnijem i sigurnijem društvu.

To podrazumijeva mirno rješavanje sukoba kroz razgovor, odbacivanje govora mržnje, poštovanje drugih, prijavljivanje zlostavljanja i uznemiravanja te suprotstavljanje diskriminaciji i nejednakosti.

Poseban značaj ima odgovorno ponašanje na internetu i društvenim mrežama. Prije dijeljenja sadržaja važno je provjeriti informacije i razmisliti može li objava nekome nanijeti štetu ili dodatno podstaknuti netrpeljivost.

Poruka Međunarodnog dana nenasilja jeste da se nasilje može spriječiti, ali da to zahtijeva djelovanje institucija, obrazovnog sistema, porodica, zajednica i pojedinaca.