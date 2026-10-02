Jutarnje stanje na cestama: Obustava kod Đurđevika, magla smanjuje vidljivost

Zbog saobraćajne nezgode, koja se dogodila na magistralnom putu M-18 Živinice-Kladanj (u mjestu Đurđevik), obustavljen je saobraćaj. Za putnička vozila osiguran je alternativni pravac preko naselja Kovači- stara pruga-Živinice.

Jutarnja magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolovoz je vlažan. S obzirom na kraj radne sedmice, dodatni izazov za vozače predstavljaće i povećana frekvencija saobraćaja u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtijeva dodatni oprez.

Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A-1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno, suprotnom stranom autoceste.

Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M-17.

Na autocesti A-1 dionici Sarajevo zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnim cestama Dobro Polje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone.

Zbog radova na proširenju mosta, izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina (na ulazu u Bijeljinu). Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska.

Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija (uspon iz pravca Podromanije) saobraća se usporeno, uz naizmjenično propuštanje vozila.

U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-brdo Hum, zbog čega se svakog dana (osim nedjelje), saobraća usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama: Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj i Šamac-Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

Na graničnim prelazima putnička vozila, za sada, ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2.12.2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.