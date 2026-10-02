Izbori u TK pod pojačanim nadzorom: Tužioci i policija dežuraju cijeli dan

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona i Uprava policije MUP-a TK pripremili su operativni plan postupanja prije i tokom Općih izbora u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani u nedjelju, 4. oktobra. Cilj je pravovremeno reagovanje na prijave i saznanja o mogućim zloupotrebama i drugim nezakonitostima u vezi sa izbornim procesom.

Tokom izbornog dana bit će angažovani dežurni tužioci i policijski službenici, dok će, ukoliko bude potrebno, na raspolaganju biti i dodatni tužioci u pripravnosti.

Policijski službenici bit će prisutni na biračkim mjestima i u njihovoj neposrednoj blizini, na udaljenosti propisanoj zakonom, radi očuvanja javnog reda i mira, sigurnosti građana i nesmetanog odvijanja glasanja.

Građani će policiji moći prijaviti eventualne nepravilnosti i druge sigurnosne događaje, a zvanični kontakt MUP-a TK potvrđuje da je Operativni centar Uprave policije dostupan i putem redovnih policijskih kanala.

Tokom cijelog izbornog dana tužiteljica koordinatorica, koja je ujedno šefica Odjela za korupciju i privredni kriminal Kantonalnog tužilaštva TK, bit će u Štabu Uprave policije MUP-a TK.

Ona će učestvovati u koordinaciji aktivnosti i postupanja po prijavama i informacijama koje se odnose na izborni proces.

Tužilaštvo i policija sarađivat će i sa drugim nadležnim institucijama, policijskim agencijama i Centralnom izbornom komisijom BiH.

Građani se pozivaju da sumnje u izborne zloupotrebe i druge nepravilnosti za koje smatraju da mogu predstavljati krivično djelo prijave nadležnoj policijskoj stanici, pozivom na broj 122, ili dežurnom kantonalnom tužiocu.

Iz Tužilaštva i MUP-a TK podsjećaju da svaka nepravilnost tokom izbora ne mora nužno predstavljati krivično djelo. U pojedinim slučajevima može biti riječ o povredi izbornih pravila za čije su sankcionisanje nadležni drugi organi, među kojima je i Centralna izborna komisija BiH.