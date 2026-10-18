Vitamin D2 ili D3: Naučnici otkrili važnu razliku koja može uticati na zdravlje

Vitamin D2 ili D3 nisu jednako djelotvorni u organizmu, a novo istraživanje britanskih naučnika pokazalo je da uzimanje jednog oblika ovog vitamina može smanjiti koncentraciju drugog. Rezultati otvaraju pitanje koji je suplement prikladniji za nadoknadu vitamina D, posebno tokom jesenskih i zimskih mjeseci.

Vitamin D ima važnu ulogu u održavanju zdravlja kostiju, mišića i imunološkog sistema. Tokom hladnijeg dijela godine, kada je izloženost sunčevoj svjetlosti manja, mnogi građani posežu za dodacima prehrani kako bi nadoknadili njegov nedostatak.

Međutim, naučnici upozoravaju da dva najčešća oblika ovog vitamina nemaju potpuno jednak učinak na organizam.

Koja je razlika između vitamina D2 i D3?

Vitamin D dostupan je u dva osnovna oblika koji se koriste u suplementima. Vitamin D2, poznat kao ergokalciferol, uglavnom se dobija iz biljnih izvora i gljiva, dok se vitamin D3, odnosno holekalciferol, prirodno stvara u koži pod uticajem sunčeve svjetlosti.

Istraživači Univerziteta Surrey, John Innes Centra i Quadram instituta analizirali su rezultate ranijih kontrolisanih kliničkih ispitivanja kako bi utvrdili kako ova dva oblika djeluju u ljudskom organizmu.

Rezultati, objavljeni u naučnom časopisu Nutrition Reviews, pokazali su da osobe koje uzimaju vitamin D2 mogu imati nižu koncentraciju vitamina D3 u krvi u odnosu na osobe koje ne koriste taj suplement.

U pojedinim ispitivanjima koncentracija D3 bila je čak niža nego kod učesnika koji nisu uzimali dodatke vitamina D2.

Ovakav nalaz posebno je zanimljiv jer se vitamin D3 smatra efikasnijim u povećanju ukupnog nivoa vitamina D u organizmu.

Vitamin D3 mogao bi imati prednost i za imunitet

Ranija istraživanja iste naučne grupe ukazala su i na moguće razlike u djelovanju vitamina D2 i D3 na imunološki sistem.

Prema rezultatima objavljenim u časopisu Frontiers in Immunology, vitamin D3 može podržati aktivnost interferonskog signalnog sistema tipa I, koji učestvuje u odbrani organizma od virusnih i bakterijskih infekcija.

Istraživači smatraju da bi vitamin D3 mogao biti prikladniji izbor za većinu osoba kojima je potrebna suplementacija, ali naglašavaju da su potrebna dodatna istraživanja prije donošenja konačnih preporuka.

Naučnici također ukazuju na potrebu veće dostupnosti vitamina D3 biljnog porijekla, posebno za osobe koje se hrane veganski.

Na šta obratiti pažnju prilikom kupovine vitamina D?

Prilikom izbora suplementa korisno je provjeriti deklaraciju proizvoda, jer se vitamin D2 i vitamin D3 često prodaju pod stručnim nazivima ergokalciferol i holekalciferol.

Osobe koje već koriste dodatke vitamina D ne bi trebale samostalno mijenjati propisanu terapiju ili povećavati dozu na osnovu rezultata pojedinačnih istraživanja.

Poseban oprez potreban je kod dugotrajnog uzimanja visokih doza, jer prekomjeran unos vitamina D može dovesti do povećanja nivoa kalcija u krvi i drugih zdravstvenih komplikacija.

Izbor odgovarajućeg oblika i količine vitamina D najbolje je uskladiti s potrebama organizma, postojećim zdravstvenim stanjem i preporukom ljekara.