Danas u BiH pretežno sunčano, temperature do 22 stepena

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje pretežno sunčano i ugodno vrijeme, uz malu do umjerenu oblačnost. Nešto više oblaka bit će u istočnim i sjeveroistočnim dijelovima zemlje, dok je u kotlinama i uz riječne tokove u jutarnjim satima moguća magla ili niska oblačnost.

Puhat će slab vjetar sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnje temperature kretat će se od 2 do 8 stepeni, a na jugu zemlje od 8 do 12 stepeni. Najviša dnevna temperatura iznosit će od 14 do 20 stepeni, dok bi na jugu mogla dostići 22 stepena.

Biometeorološke prilike bit će povoljne za većinu stanovništva. Stabilno vrijeme moglo bi pozitivno utjecati na raspoloženje i opće zdravstveno stanje, a kod hroničnih bolesnika i meteoropata ne očekuju se izraženije tegobe.

Zbog nižih temperatura ujutro i navečer preporučuje se prikladno odijevanje, dok će topliji dio dana biti pogodan za šetnju, rekreaciju i boravak na otvorenom.