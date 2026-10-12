Sutra oblačno i prohladno vrijeme u Bosni, na jugu sunčano

Vremenska prognoza za sutra donosi umjereno do pretežno oblačno vrijeme u Bosni i sjevernim dijelovima Hercegovine, dok će u ostatku Hercegovine preovladavati sunčano vrijeme, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

Puhat će vjetar umjerene jačine, pretežno sjevernog smjera, dok se u Hercegovini i jugozapadnim područjima Bosne očekuje umjereno jaka bura.

Jutarnje temperature zraka kretat će se uglavnom između 1 i 6 stepeni, a na jugu zemlje od 8 do 12 stepeni. Najviša dnevna temperatura iznosit će od 12 do 18 stepeni, dok bi na jugu mogla dostići 22 stepena.

U Sarajevu se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura bit će oko 3, a dnevna oko 14 stepeni.

Danas je u Bosni i Hercegovini preovladavalo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Prema mjerenjima u 14 sati, u Tuzli i Zenici izmjereno je 15 stepeni, u Gradačcu 17, Sarajevu 12, Mostaru 20, a Trebinju 21 stepen.

Najniža temperatura zabilježena je na Bjelašnici, gdje je izmjereno 0 stepeni.