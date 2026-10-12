U splitskoj luci potonuo putnički brod dug 26 metara, nema povrijeđenih

Nedžida Sprečaković
potonuo brod Split
Foto: Dalmacija danas

U splitskoj luci danas je potonuo putnički brod „Plomin“, dug 26 metara, dok se nalazio na vezu u Sjevernoj luci. U pomorskoj nesreći nije bilo poginulih ni povrijeđenih osoba, potvrdilo je hrvatsko Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Lučka kapetanija Split dojavu o potonuću zaprimila je jutros u 8:06 sati, putem Lučke uprave Split. Na mjesto nesreće odmah su upućeni službenici Kapetanije i druge nadležne službe.

Prema informacijama Ministarstva, brod je u vlasništvu domaće pravne osobe, a okolnosti pod kojima je potonuo još nisu utvrđene.

Službenici Lučke kapetanije Split provode uviđaj kako bi ustanovili uzrok nesreće. Istovremeno, Lučka uprava poduzela je preventivne mjere s ciljem sprečavanja mogućeg zagađenja mora i morskog okoliša.
Uzrok potonuća broda „Plomin“ zasad nije poznat.

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