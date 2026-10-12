U tuzlanskom naselju Slatina u srijedu počinju radovi na sanaciji i asfaltiranju pješačke površine u Ulici Albina i Franje Herljevića, saopćeno je iz Gradske uprave Tuzle.

Radovi su planirani na platou ispred stambenog objekta, na dijelu ulice od broja 4 do broja 8, a obuhvatit će sanaciju i asfaltiranje prostora namijenjenog kretanju pješaka.

Iz Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzle naveli su da je početak radova predviđen za srijedu, 14. oktobra.

Građani, a posebno stanari zgrada na navedenoj adresi, pozvani su na strpljenje tokom izvođenja radova i poštivanje uputa izvođača.