Kako je Tuzla glasala na ovim izborima, ko ostaje lider, ko pada, a ko raste?

Ovogodišnji izbori u gradu Tuzla donijeli su novu sliku političkog raspoloženja građana, ali i pokazali da se odnos snaga među najvećim strankama nije dramatično promijenio u odnosu na prethodne izbore 2022. godine. SDP BiH je i dalje prva politička opcija u gradu, SDA je zadržala drugo mjesto uz blagi rast procenta podrške, dok je napredak ostvarila Naša stranka.

Prema objavljenim podacima, SDP BiH je na izborima 2026. godine u Tuzli osvojio 9.654 glasa, odnosno 25,55 posto. Na prethodnim izborima 2022. godine SDP je imao 12.177 glasova, odnosno 25,72 posto. Iako je broj glasova manji, procentualni rezultat je gotovo identičan, što pokazuje da je SDP zadržao stabilnu podršku u Tuzli.

SDA je na ovogodišnjim izborima osvojila 7.550 glasova, odnosno 19,98 posto. U poređenju s izborima 2022. godine, kada je imala 8.686 glasova i 18,35 posto, SDA je smanjila ukupan broj glasova, ali je procentualno popravila rezultat. To znači da je stranka u ukupnom omjeru glasova u Tuzli ostvarila bolji rezultat nego prije četiri godine.

Treća politička opcija u Tuzli ostala je koalicija Željko Komšić, Za građansku državu, DF/GS, koja je osvojila 4.246 glasova, odnosno 11,24 posto. Na izborima 2022. godine ovaj politički blok imao je 6.569 glasova i 13,88 posto. U odnosu na prethodne izbore, zabilježen je pad i u broju glasova i u procentu podrške.

Najveći rast među vodećim strankama bilježi Naša stranka. Na izborima 2026. godine osvojila je 3.969 glasova, odnosno 10,50 posto, dok je 2022. godine imala 3.067 glasova i 6,48 posto. To je značajan skok, posebno u procentualnom smislu, i pokazuje da je Naša stranka u Tuzli uspjela privući veći broj birača nego na prethodnim izborima.

Narod i pravda je ove godine nastupila zajedno sa Strankom penzionera, te je ova lista osvojila 2.409 glasova, odnosno 6,37 posto. Na izborima 2022. godine Narod i pravda je samostalno imala 1.986 glasova i 4,20 posto, dok je Stranka penzionera imala 547 glasova i 1,16 posto. Zbirno gledano, rezultat ovog političkog bloka je sličan prethodnom, uz nešto bolji procentualni učinak.

Stranka za Bosnu i Hercegovinu je ostvarila jedan od boljih pomaka. Ove godine SBiH je osvojila 2.298 glasova, odnosno 6,08 posto, dok je 2022. godine imala 1.236 glasova i 2,61 posto. To znači da je SBiH u Tuzli gotovo udvostručila broj glasova i značajno povećala procentualni udio.

S druge strane, BOSS Mirnesa Ajanovića zabilježio je pad. Na izborima 2026. godine osvojio je 1.249 glasova, odnosno 3,30 posto, dok je 2022. godine imao 1.630 glasova i 3,44 posto. Pad nije veliki u procentima, ali jeste vidljiv u broju glasova.

SBB Fahrudina Radončića također je izgubio dio podrške. Ove godine osvojio je 779 glasova, odnosno 2,06 posto, dok je 2022. godine imao 1.573 glasa i 3,32 posto. To je gotovo prepolovljen broj glasova u odnosu na prethodni izborni ciklus.

Među strankama koje su ove godine nastupile u drugačijim političkim kombinacijama nalazi se i NES. Lista NES BiH, PDA, Naprijed, Za evropsku BiH zajedno osvojila je 1.160 glasova, odnosno 3,07 posto. Na izborima 2022. godine NES je samostalno imao 1.673 glasa i 3,53 posto, dok je PDA tada osvojila 1.460 glasova i 3,08 posto. Zbog promjene formata nastupa, direktno poređenje nije potpuno jednostavno, ali je jasno da zbirni rezultat ove političke grupacije nije na nivou koji su odvojeno imali prije četiri godine.

U Tuzli su rezultat popravili SDA procentualno, Naša stranka i SBiH, dok su pad zabilježili DF/GS, BOSS, SBB i politički blok okupljen oko NES-a i PDA u odnosu na ranije odvojene nastupe. SDP je, uprkos manjem broju glasova, ostao na gotovo istom procentu podrške i zadržao poziciju najjače političke opcije u gradu. Poređenje brojeva glasova i procenti rađeni su prema još uvijen nepotpunim i nepotvrđenim podacima pa su u narednim danima moguća manja odstupanja od navedenih podataka.