Grad Tuzla izdaje četiri poslovna prostora

Grad Tuzla objavio je javni oglas za zakup četiri poslovna prostora na različitim lokacijama u gradu, a početne mjesečne zakupnine kreću se od 183,80 do 821,57 KM s uključenim PDV-om.

Prostori su namijenjeni različitim poslovnim djelatnostima, a zainteresovani građani i privrednici mogu se prijaviti u roku od 15 dana od objavljivanja oglasa.

Poslovni prostori izdaju se na period od četiri godine, dok će izbor zakupaca biti obavljen na osnovu najviše ponuđene mjesečne zakupnine.

Grad Tuzla nudi poslovne prostore na četiri lokacije

Najmanji poslovni prostor nalazi se u Ulici Muhameda ef. Lugavića broj 3. Ima površinu od 15,71 kvadratni metar, smješten je u prizemlju s galerijom, a početna mjesečna zakupnina iznosi 183,80 KM s PDV-om. Namijenjen je trgovini neprehrambenim proizvodima i određenim obrtničkim djelatnostima.

U Ulici II tuzlanske brigade broj 17 izdaje se prostor površine 42,24 kvadratna metra, uz početnu zakupninu od 395,37 KM mjesečno. Pogodan je za trgovinu prehrambenim i neprehrambenim proizvodima, određene obrtničke te administrativne djelatnosti.

Poslovni prostor u Turalibegovoj ulici broj 18 ima 38,22 kvadratna metra, a početna mjesečna zakupnina iznosi 447,17 KM. Predviđen je za ugostiteljsku djelatnost, osim nargila i sličnih barova.

Najveći ponuđeni prostor nalazi se u Jevrejskoj ulici broj 7. Površine je 70,27 kvadratnih metara, uz početnu zakupninu od 821,57 KM mjesečno, a namijenjen je turističkim djelatnostima i radu putničkih agencija.

Svi navedeni iznosi predstavljaju početne cijene s PDV-om, što znači da konačna zakupnina može biti veća, zavisno od pristiglih ponuda.

Ko se može prijaviti i koji su uslovi?

Pravo učešća na javnom oglasu imaju fizička lica, samostalni poduzetnici i registrovana pravna lica.

Zainteresovani kandidati dužni su dostaviti pisanu prijavu s podacima o podnosiocu, oznakom poslovnog prostora, ponuđenim iznosom mjesečne zakupnine i djelatnošću koju planiraju obavljati.

Uz prijavu je potrebno priložiti odgovarajuću dokumentaciju, uključujući potvrde Porezne uprave i Uprave za indirektno oporezivanje o nepostojanju dugovanja.

Uslov za učešće je i uplata kapare u visini tri ponuđene mjesečne zakupnine s PDV-om. Kapara se izabranom zakupcu uračunava u zakupninu, dok se ostalim učesnicima vraća u roku od 15 dana od završetka postupka.

Fizička lica koja nemaju registrovanu djelatnost također se mogu prijaviti, ali moraju dostaviti ovjerenu izjavu da će registrovati djelatnost i početi raditi u prostoru najkasnije 60 dana nakon potpisivanja ugovora.

Ponude osoba i firmi koje imaju dospjela neizmirena dugovanja prema Gradu Tuzla ili poreznim organima neće biti prihvaćene.

Prijave se primaju 15 dana, otvaranje ponuda 2. decembra

Prijave se dostavljaju putem pisarnice Gradske uprave ili poštom na adresu Grad Tuzla, Ulica ZAVNOBiH-a broj 11, 75000 Tuzla, za Komisiju za provođenje javnog oglasa o davanju u zakup poslovnih prostora.

Za svaki poslovni prostor potrebno je dostaviti zasebnu prijavu u zatvorenoj koverti, s jasno naznačenim brojem prostora i napomenom da se koverta ne otvara.

Javno otvaranje ponuda zakazano je za 2. decembar 2026. godine u 13 sati, u sali Gradske uprave Tuzla, u prizemlju.

Podnosioci prijava ili njihovi ovlašteni zastupnici obavezni su prisustvovati otvaranju ponuda. U suprotnom, njihove prijave neće biti razmatrane.

Zainteresovani građani poslovne prostore mogu pogledati radnim danima od 10 do 12 sati, uz prethodnu najavu na brojeve telefona 035/307-420 i 035/307-423.

Dodatne informacije dostupne su u nadležnoj gradskoj službi, a prijave se primaju 15 dana od objavljivanja oglasa na zvaničnoj stranici Grada Tuzla.