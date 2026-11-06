Počinju radovi u naselju Križani, najavljena obustava saobraćaja

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, objavila je da je u toku realizacija radova na sanaciji putne infrastrukture u dijelu ulice Put Križani u ukupnoj dužini od 400 m.

Radovi se finansiraju iz sredstava programa Direkcije regionalnih cesta TK-a, a za subotu 07.11.2026. godine je predviđena potpuna obustava saobraćaja na ovom dijelu obuhvata radova.

Potpuna obustava saobraćaja će trajati od 08:00 do 12:00 sati u subotu 07.11.2026. godine

Molimo građanje na strpljenje i poštivanje postavljene saobraćajne signalizacije i uputa izvođača radova. a mještane navedenog dijela naselja, da do okončanja radova prilagode svoje kretanje i parkiranje vozilima.