Počeli radovi na Južnoj saobraćajnici u Tuzli nakon odgađanja

Radovi na Južnoj saobraćajnici u Tuzli nastavljeni su danas, 5. novembra, nakon što je njihov početak ranije odgođen zbog nepovoljnih vremenskih prilika.

Riječ je o nastavku sanacije jedne od najfrekventnijih saobraćajnica u gradu, a radovi se izvode na području ulice Husinskih rudara.

Prvobitno je bilo planirano da radovi počnu u ponedjeljak, 2. novembra, ali taj termin nije ispoštovan zbog loših vremenskih uslova. Iz JP Ceste Federacije BiH jučer su potvrdili da nastavak sanacije zavisi od vremenskih prilika, ali i od završetka određenih komunalnih zahvata.

Radovi na Južnoj saobraćajnici nastavljeni u ulici Husinskih rudara

Nova faza sanacije obuhvata dionicu ulice Husinskih rudara, od raskrsnice s ulicom Krojčica do spoja s ulicom Mitra Trifunovića Uče.

Prethodno je završena prva faza radova na dijelu ulice Mitra Trifunovića Uče, od Bingo City Centra do spoja s ulicom Husinskih rudara.

Za vrijeme izvođenja radova predviđen je izmijenjen režim saobraćaja, koji uključuje zatvaranje dijela ulice Husinskih rudara i dvosmjerno odvijanje saobraćaja na dijelu ulice Mitra Trifunovića Uče.

Vozačima se savjetuje da poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju i, ukoliko su u mogućnosti, koriste alternativne pravce.

Vrijednost sanacije oko 500.000 KM

Radovi se izvode u okviru projekta sanacije magistralnih cesta M4_011 Šićki Brod 1 – Simin Han 1 i M4_311 Tuzla 7 – Tuzla 6.

Ukupna vrijednost projekta iznosi približno 500.000 KM, a investitor je JP Ceste Federacije BiH.

Izvođač radova je kompanija JATA GROUP iz Srebrenika, dok stručni nadzor obavlja Institut za građevinarstvo „IG“ iz Banje Luke.

Tačan rok završetka preostalih radova zasad nije preciziran.