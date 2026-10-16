Stanje na putevima u BiH: Magla smanjuje vidljivost, radovi usporavaju saobraćaj na brojnim dionicama

S obzirom na doba godine, uslovi za vožnju su u skladu sa sezonskim prilikama.

Jutarnja magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolovoz je mjestimično vlažan. Učestali izlasci radnih mašina na saobraćajnice, uz blatne tragove koje ostavljaju, kao i veća količina opalog lišća, mogu uzrokovati klizav kolovoz. Svim vozačima koji putuju ili na put kreću u ranim jutarnjim satima savjetujemo da prije polaska temeljito očiste stakla na vozilu kako bi osigurali bolju vidljivost i sigurniju vožnju.

Zbog radova na zaštiti kosina, za saobraćaj je zatvoren most Hercegovina (na autocesti A-1, u smjeru Počitelj-Bijača), a saobraća se dvosmjerno, suprotnom stranom autoceste (smjer Bijača-Počitelj). Također, zbog radova u tunelu Hercegovina (u smjeru Bijača-Počitelj) zatvorena je preticajna traka, pa se saobraća samo voznom trakom.

Zbog sanacije potpornog zida, na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A-1 u smjeru Zenica jug-Zenica sjever, saobraća se usporeno.

Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A-1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno, suprotnom stranom autoceste.

Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M-17.

Na autocesti A-1 dionici Sarajevo zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnim cestama Dobro Polje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone.

Zbog radova na proširenju mosta, izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina (na ulazu u Bijeljinu). Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska.

Zbog izgradnje kružne raskrsnice, izmjenjen je režim saobraćaja na dionici magistralne ceste M-1.8 Lončari-Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alernativni pravac, uz poštivanje postavljene signalizacije.

U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti M-5, ulaz u Kiseljak iz pravca Sarajeva. Svakog radnog dana od 8 do 16 sati saobraća se usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Zbog sanacionih radova, na magistralnoj cesti M-5 Izačić-Bihać, u mjestu Papari, od 07 do 17 sati, svakog radog dana, saobraća se usporeno, jednom trakom.

Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija (uspon iz pravca Podromanije) saobraća se usporeno, uz naizmjenično propuštanje vozila.

U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-brdo Hum, zbog čega se svakog dana (osim nedjelje), saobraća usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama: Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj i Šamac-Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

Počeli su radovi na magistralnoj cesti M-4.2 Cazin-Srbljani (u mjestu Gnjilavac), zbog čega će se u vremenu od 07 do 17 sati, svakog dana, osim nedjelje, saobraćati usporeno.

Na graničnim prelazima putnička vozila, za sada, ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.

Podsjećamo, od 1. 11. na snagu stupa zakonska obaveza posjedovanja zimske opreme na cestama u Bosni i Hercegovini. Pripremite svoje vozilo na vrijeme.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2.12.2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.