Radovi na Slatini, koji podrazumijevaju uklanjanje armiranobetonske konstrukcije pergole, počinju u utorak, 1. decembra, a njihov završetak planiran je u petak, 4. decembra.

Grad Tuzla će putem Službe za inspekcijske poslove ukloniti kompletnu konstrukciju koja se nalazi između stambeno-poslovnog objekta Slatina 10 i hipermarketa „Bingo“.

Radovi na Slatini donose izmjene u saobraćaju

Tokom izvođenja radova bit će zabranjeno parkiranje svih vozila u zoni gradilišta i na prostoru predviđenom za kretanje teške mehanizacije.

Saobraćaj će biti povremeno obustavljan i na pristupnoj saobraćajnici u ulici Albina i Franje Herljevića, između Doma zdravlja Tuzla i stambeno-poslovne zgrade na brojevima od 3 do 15, zavisno od potreba izvođača.

Dok traju radovi na Slatini, građani se pozivaju da poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju, upozorenja izvođača i zabranu parkiranja.

Poseban apel upućen je pješacima da zbog vlastite sigurnosti izbjegavaju kretanje u neposrednoj blizini gradilišta.