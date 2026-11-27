Novi kružni tok u Gračanici bit će izgrađen na regionalnoj cesti R-460, a za realizaciju ovog infrastrukturnog projekta bit će izdvojeno gotovo tri miliona KM.

Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona završila je postupak izbora izvođača radova, a posao je dodijeljen gračaničkoj kompaniji Roading, koja je ujedno bila i jedini ponuđač na tenderu.

Vrijednost ugovora iznosi 2.562.927,77 KM bez PDV-a, odnosno 2.998.625,49 KM s uračunatim porezom.

Gdje će biti izgrađen kružni tok u Gračanici?

Radovi će obuhvatiti dionicu regionalne ceste koja povezuje Gračanicu, Bukvu, Doborovce i Srnice, na području raskrsnice za Malešiće, mosta na rijeci Sokoluši i raskrsnice iza mosta.

Izgradnjom kružne raskrsnice očekuje se bolja protočnost saobraćaja, povećanje sigurnosti učesnika u saobraćaju i kvalitetnije povezivanje okolnih naselja s gradskim područjem.

Novi kružni tok u Gračanici trebao bi biti izgrađen u ugovorenom roku od šest mjeseci, dok tačan datum početka radova još nije preciziran.