Gospodar prstenova vraća se na velika platna nakon više od deset godina. Na Novom Zelandu završeno je snimanje filma „Gospodar prstenova: Potraga za Golumom“ (The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum), čija je premijera najavljena za 17. decembar 2027. godine.

Završetak snimanja potvrdila je filmska kompanija Warner Bros. objavom videozapisa sa seta, a pred ekipom je sada period postprodukcije.

Film režira Andy Serkis, koji će ponovo tumačiti lik Goluma, dok je među producentima Peter Jackson, reditelj originalne, višestruko nagrađivane trilogije.

Gospodar prstenova donosi priču o potrazi za Golumom

Radnja novog filma odvija se između događaja prikazanih u „Hobitu“ i „Družini prstena“, a u središtu priče je Aragornova potraga za Golumom, koji posjeduje dragocjene informacije o Jedinstvenom prstenu.

Publika će tako imati priliku saznati više o događajima koji su prethodili početku originalne trilogije i sudbini jednog od najsloženijih likova iz književnog svijeta J. R. R. Tolkiena.

Povratak poznatih glumaca i dolazak novih lica

Ljubitelje serijala Gospodar prstenova posebno će obradovati povratak Elijaha Wooda u ulozi Froda i Iana McKellena u ulozi Gandalfa.

Glumačkoj ekipi pridružili su se i Kate Winslet, Anya Taylor-Joy, Leo Woodall i Jamie Dornan, kojem je povjerena uloga Aragorna, koju je u originalnoj trilogiji tumačio Viggo Mortensen.

Novi igrani film označit će povratak publike u Srednju zemlju 13 godina nakon premijere posljednjeg dijela trilogije „Hobit“, prikazanog 2014. godine.