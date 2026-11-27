Cijene goriva na benzinskim pumpama u Federaciji Bosne i Hercegovine nastavile su padati, a prosječna cijena dizela u protekle tri sedmice smanjena je za 18 feninga po litru. Pojeftinjenje je zabilježeno i na benzinskim pumpama širom Tuzlanskog kantona.

Prema podacima za 26. novembar, prosječna cijena dizela u Federaciji BiH iznosi 3,64 KM po litru, dok benzin Super 95 u prosjeku košta oko tri KM.

Prosječna cijena benzina Super 98 iznosi 3,39 KM, dok je autoplin, za razliku od ostalih naftnih derivata, zabilježio blago poskupljenje i trenutno košta prosječno 1,54 KM po litru.

Cijene goriva u Tuzli i Tuzlanskom kantonu

Na području Tuzlanskog kantona prosječna cijena dizela iznosi 3,64 KM, dok litar benzina Super 95 u prosjeku košta 2,99 KM.

Najpovoljnije gorivo u Tuzli dostupno je na benzinskoj pumpi kompanije In Vivo Dizajn u Ljepunicama, gdje litar dizela košta 3,42 KM, a benzina 2,69 KM.

Najniža evidentirana cijena dizela u Lukavcu i Živinicama iznosi 3,49 KM, Gračanici 3,52 KM, Kalesiji i Čeliću 3,54 KM, Srebreniku 3,55 KM, Banovićima 3,56 KM, a u Gradačcu 3,59 KM po litru.

Istovremeno, na pojedinim benzinskim pumpama u Tuzlanskom kantonu cijena dizela dostiže 3,91 KM po litru, što znači da vozači za 50 litara goriva mogu platiti i do 24,50 KM više, zavisno od mjesta točenja.

Dizel i dalje skuplji nego u augustu

Najjeftiniji dizel u Federaciji BiH dostupan je u Bihaću po cijeni od 3,41 KM, dok se najpovoljniji benzin može natočiti u Cazinu, gdje litar košta 2,60 KM.

Iako cijene goriva posljednjih sedmica bilježe pad, dizel je i dalje znatno skuplji nego sredinom augusta, kada je njegova prosječna cijena iznosila 3,33 KM po litru.

Vozači aktuelne cijene na pojedinačnim benzinskim pumpama mogu provjeriti putem službene aplikacije Federalnog ministarstva trgovine FMT FBiH Oil Info.