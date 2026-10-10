Dizel u BiH poskupio za 35 feninga, cijene goriva i dalje visoke

Cijene goriva u BiH i dalje su na visokom nivou, a vozači za litar dizela u prosjeku izdvajaju 3,73 KM. Prema podacima za 8. oktobar, dizel je u odnosu na početak augusta skuplji za 35 feninga po litru, dok rast cijena nafte na svjetskom tržištu dodatno opterećuje tržište naftnih derivata.

U poređenju sa 7. augustom, cijena dizela povećana je za 10,4 posto. Najviša prosječna cijena u posmatranom periodu zabilježena je 29. septembra, kada je litar dizela koštao 3,79 KM.

Visoke su i cijene ostalih vrsta goriva. Prosječna cijena benzina Super 95 iznosila je 3,39 KM po litru, dok se tečni naftni plin (LPG) prodavao po prosječnoj cijeni od 1,40 KM.

Cijene nafte ponovo premašile 100 dolara

Na svjetskom tržištu nafte nastavljene su oscilacije cijena, a nafta Brent u četvrtak je dostigla gotovo 106 dolara po barelu.

Prema podacima koje je objavio američki NBC News, trgovanje je završeno na 104,28 dolara po barelu, što predstavlja dnevni rast od četiri posto. Američka nafta istovremeno je poskupjela za 3,6 posto, na 91,49 dolara po barelu.

Dodatni pritisak zabilježen je na evropskom tržištu, gdje su cijene terminskih ugovora za dizel porasle za šest posto.

Na kretanje cijena utječu poremećaji u snabdijevanju energentima, posebno zbog ograničenih isporuka nafte i naftnih derivata s Bliskog istoka.

G7 najavio oslobađanje nafte iz strateških rezervi

Zemlje Grupe sedam najrazvijenijih industrijskih država (G7) najavile su puštanje 100 miliona barela nafte iz strateških rezervi kako bi ublažile pritisak na tržište.

Prema informacijama Reutersa, oslobađanje rezervi planirano je tokom četiri mjeseca, a značajne količine dizela trebale bi biti dostupne već u prvih 20 dana. Aktivnosti koordinira Međunarodna agencija za energiju.

Slična mjera provedena je i u martu, kada je zbog sukoba s Iranom pokrenuto oslobađanje 400 miliona barela nafte iz rezervi.

Na moguće dugoročne posljedice poremećaja u snabdijevanju upozorio je i čelnik saudijske kompanije Saudi Aramco, navodeći da bi obnavljanje svjetskih zaliha nafte moglo trajati do dvije godine.

Daljnje kretanje cijena goriva u BiH zavisit će od cijena sirove nafte na međunarodnom tržištu, troškova nabavke i stabilnosti isporuka naftnih derivata.