Cijene goriva u Sloveniji znatno jeftinije nego u BiH

Cijene goriva u Sloveniji od utorka su značajno niže, pa vozači za litar benzina sada plaćaju oko 31 fening manje nego u Federaciji Bosne i Hercegovine, dok je dizel jeftiniji za približno 21 fening.

Prema novim cjenovnicima, litar benzina u Sloveniji košta 1,506 eura, odnosno oko 2,95 KM, a dizela 1,848 eura ili približno 3,61 KM.

Nove cijene primjenjuju se od 10. do 16. novembra 2026. godine, a objavilo ih je slovensko Ministarstvo infrastrukture i energetike.

Benzin je pojeftinio za 12 eurocenti po litru, sa ranijih 1,626 na 1,506 eura. Istovremeno je cijena dizela smanjena za 10,1 eurocent, odnosno sa 1,949 na 1,848 eura po litru.

Prema pisanju slovenskog portala 24ur, riječ je o najnižim cijenama benzina i dizela od marta ove godine.

Kolike su cijene goriva u Sloveniji, a kolike u BiH?

Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine za 9. novembar, prosječna cijena dizela u Federaciji BiH iznosila je 3,82 KM po litru, dok se benzin 95 prodavao po prosječnoj cijeni od 3,26 KM.

Poređenje pokazuje da je razlika posebno izražena kod benzina, koji je u Sloveniji jeftiniji za oko 31 fening po litru.

Vozač koji natoči 50 litara benzina u Sloveniji platit će približno 147,30 KM, dok bi za istu količinu u Federaciji BiH izdvojio oko 163 KM. To predstavlja uštedu od gotovo 16 KM na jednom rezervoaru.

Kod dizela je razlika nešto manja. Za 50 litara u Sloveniji potrebno je izdvojiti približno 180,73 KM, dok isti rezervoar u FBiH, prema navedenim prosječnim cijenama, košta oko 191 KM.

Slovenija državnim mjerama ograničava cijene goriva

Niže cijene u Sloveniji rezultat su i mjera kojima tamošnje vlasti ublažavaju troškove za potrošače.

Akcize na gorivo ostale su nepromijenjene, dok se pri obračunu regulisanih cijena ne uključuju određeni troškovi povezani s biokomponentama, emisijama ugljendioksida i doprinosima za energetsku efikasnost.

Prema procjeni slovenskog ministarstva, bez državne regulacije i navedenih olakšica litar benzina koštao bi približno 1,73 eura, odnosno 3,39 KM, dok bi cijena dizela dostigla oko 2,13 eura ili 4,17 KM.

Važno je da regulisane cijene u Sloveniji ne važe za benzinske pumpe uz autoceste i brze ceste, gdje trgovci samostalno formiraju prodajne cijene.

U Federaciji BiH cijene goriva određuju se tržišno, uz propisana ograničenja marži, zbog čega se iznosi mogu razlikovati zavisno od benzinske pumpe.