Studentska lista planira ograničiti rijaliti programe na 45 minuta

Rijaliti programi u Srbiji mogli bi biti ograničeni na samo 45 minuta dnevno, uz zabranu emitovanja uživo i prikazivanja prije 23 sata.
Ove promjene predložila je Studentska lista, pobjednica nedavnih parlamentarnih izbora, u okviru plana reforme medija, kulture i zaštite djece.
Prema predstavljenom prijedlogu, ograničenja bi važila za sve televizije s nacionalnom frekvencijom, uključujući reprize, posebna izdanja i vanredne emisije rijaliti programa.
Cjelodnevno emitovanje takvih sadržaja bilo bi dozvoljeno isključivo na pretplatničkim platformama, uz obaveznu kontrolu pristupa prema uzrastu i mogućnost roditeljskog nadzora.
Rijaliti programi pod strožijim pravilima
Studentska lista predstavila je plan od 11 tačaka kojim želi promijeniti način funkcionisanja medijskog prostora u Srbiji.
Jedna od predloženih mjera odnosi se na zaštitu učesnika rijaliti programa. Televizije bi morale osigurati dobrovoljan i informisan pristanak svih punoljetnih učesnika, kao i mogućnost trenutnog prekida emitovanja u slučaju nasilja, prijetnji ili govora mržnje.
Plan predviđa i sprečavanje političkog utjecaja na medije, uz strožiju kontrolu korištenja javnog novca za finansiranje medijskih kuća.
Posebna pažnja bila bi posvećena i ulozi distributera televizijskih kanala, kako bi se spriječilo da pojedini mediji budu stavljeni u nepovoljniji položaj zbog političkih ili poslovnih interesa.
Najmanje 30 posto televizijskog programa za obrazovanje i kulturu
Osim ograničenja rijalitija, predviđa se i obaveza televizija s nacionalnom frekvencijom da najmanje 30 posto godišnjeg programa posvete obrazovnim, kulturnim, dokumentarnim i dječijim sadržajima.
Studentska lista želi i izmjene Zakona o oglašavanju, kojima bi se omogućila besplatna promocija kulturnih događaja i programa.
U planu je i jačanje saradnje između škola, kulturnih ustanova i umjetničkih udruženja, kao i organizovanje besplatnih kulturnih sadržaja za djecu i mlade.
Posebne mjere odnosile bi se na manja mjesta i ruralne sredine, gdje se predviđa obnova domova kulture i otvaranje novih lokalnih kulturnih centara.
Najavljene zakonske promjene u naredne dvije godine
Studentska lista planira usvajanje predloženih zakonskih rješenja u roku od dvije godine, dok bi se njihova primjena redovno kontrolisala do završetka četverogodišnjeg mandata.
Predstavljene mjere dio su šireg programa političkih i institucionalnih reformi, koji uključuje i ranije najavljene aktivnosti za prvih 100 dana rada nove vlasti.