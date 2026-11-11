Lewis Hamilton posjetio Gazu

Lewis Hamilton, sedmerostruki svjetski prvak Formule 1, posjetio je granični prijelaz Rafah između Egipta i Pojasa Gaze, gdje se upoznao s radom humanitarnih organizacija koje dostavljaju pomoć palestinskom stanovništvu.

Tokom posjete obišao je i logističke centre Egipatskog Crvenog polumjeseca, koji imaju važnu ulogu u organizaciji i dopremanju pomoći u Gazu.

Britanski vozač već duže vrijeme javno govori o humanitarnoj krizi u Gazi, pozivajući na prekid nasilja i zaštitu civila, posebno djece. Na društvenim mrežama više puta je upozoravao na stradanje palestinske djece u izraelskim zračnim napadima.

Govoreći u oktobru o sukobima širom svijeta, Hamilton je poručio da međunarodna zajednica mora nastaviti zalaganje za mir i slobodu naroda u Palestini, Sudanu, Kongu i Siriji.

Lewis Hamilton razgovarao s humanitarnim radnicima na prijelazu Rafah

Tokom obilaska graničnog prijelaza Rafah, Hamilton je razgovarao s humanitarnim radnicima i predstavnicima organizacija koje učestvuju u dostavljanju pomoći palestinskom stanovništvu.

Prisutne je pozdravio riječima „Esselamu alejkum“, nakon čega se rukovao s radnicima i upoznao s njihovim svakodnevnim aktivnostima.

Posjetio je i skladišta Egipatskog Crvenog polumjeseca u gradu Al Arišu, gdje se prikuplja, organizuje i priprema humanitarna pomoć namijenjena stanovnicima Gaze.

Guverner Sjevernog Sinaja Khaled Megawer izjavio je da je cilj Hamiltonove posjete bio upoznavanje s naporima koje Egipat ulaže kako bi osigurao dopremanje pomoći u palestinsku enklavu.

Humanitarna pomoć Gazi i dalje nedovoljna

Uprkos sporazumu o prekidu vatre postignutom prošle godine, humanitarne potrebe stanovništva Gaze i dalje su velike. Prema navodima Associated Pressa, količina pomoći koja ulazi na teritoriju znatno je manja od dogovorenog minimuma od 600 kamiona dnevno.

Nezavisna komisija stručnjaka Ujedinjenih nacija prošlog mjeseca upozorila je da su izraelske snage proširile područje pod svojom kontrolom s 53 na najmanje 60 posto teritorije Gaze.

Komisija je također navela da su u nastavku izraelskih napada i pucnjave duž linije razdvajanja ubijena najmanje 196 Palestinaca, među kojima 18 žena, 32 dječaka i 11 djevojčica.

Posjeta nakon velikog jubileja u Formuli 1

Hamiltonov dolazak u Egipat uslijedio je neposredno nakon njegove 400. utrke u Formuli 1, koju je vozio u nedjelju na Velikoj nagradi São Paula, na stazi Interlagos u Brazilu.

Britanac je karijeru u najprestižnijem automobilističkom takmičenju započeo 2007. godine u ekipi McLarena, postavši prvi tamnoputi vozač u historiji Formule 1.

Hamilton je tek drugi vozač koji je dostigao 400 nastupa u ovom takmičenju. Prije njega to je uspjelo Fernandu Alonsu, koji je isti jubilej obilježio 2024. godine.