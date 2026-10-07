Tri godine rata u Gazi: Desetina hiljada izgubljenih života i razorena infrastruktura

Arnela Šiljković - Bojić
Foto: FENA (Arhiva)

Danas se navršavaju tri godine od početka rata u Gazi, koji je uslijedio nakon napada Hamasa i drugih palestinskih oružanih grupa na Izrael 7. oktobra 2023. godine. U napadu je, prema podacima Ujedinjenih nacija, ubijeno više od 1.200 ljudi, dok je 251 osoba odvedena kao talac u Pojas Gaze.

Rat koji je uslijedio donio je višegodišnje stradanje i razaranje u Gazi. Prema podacima palestinskog Ministarstva zdravstva koje prenose Ujedinjene nacije, više od 74.000 Palestinaca ubijeno je od početka sukoba, dok su milioni ljudi raseljeni. Veliki dio stambenih objekata i infrastrukture je uništen ili oštećen.

Iako je prekid vatre postignut u oktobru 2025. godine donio određeno smanjenje intenziteta sukoba i omogućio veći priliv humanitarne pomoći, humanitarna situacija u Gazi i dalje je veoma teška. Ujedinjene nacije navode da su zdravstveni sistem, vodosnabdijevanje, sanitarne službe i drugi osnovni sistemi i dalje pod velikim pritiskom.

Poseban problem predstavljaju posljedice dugotrajnog raseljavanja. Prema najnovijim podacima UN-a, više od 2,1 milion ljudi u Gazi živi u šatorima i privremenim skloništima, dok je oko 82 posto objekata na području Gaze oštećeno, uključujući veliki broj potpuno uništenih zgrada.

Tri godine nakon 7. oktobra, posljedice rata i dalje se osjećaju i u Izraelu i na palestinskim teritorijama. Generalni sekretar UN-a António Guterres poručio je uoči godišnjice da patnja civila mora prestati, uz poziv na trajni mir, poštivanje međunarodnog prava i politički put koji bi omogućio Izraelcima i Palestincima da žive u miru i sigurnosti.

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