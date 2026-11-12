Apel za pomoć Gazi: Hiljade porodica ostale bez skloništa nakon obilnih kiša

Apel za pomoć Gazi uputila je humanitarna organizacija Islamic Relief nakon što su snažne kiše i oluje poplavile desetine hiljada šatora u kojima borave raseljene palestinske porodice. Brojni stanovnici ostali su bez i ono malo imovine koju su uspjeli sačuvati, dok hladnoća i nedostatak odgovarajućeg smještaja posebno ugrožavaju djecu.

Prema podacima organizacije Islamic Relief, tokom prvog dana nevremena poplavljeno je približno 70.000 dotrajalih šatora. Porodice se suočavaju s vodom i blatom unutar privremenih skloništa, mokrom odjećom i posteljinom te nedostatkom osnovnih uslova za život.

U izvještaju Ujedinjenih nacija od 9. novembra navedeno je da je više od 26.000 domaćinstava prijavilo oštećenja skloništa ili druge imovine usljed obilnih padavina. Humanitarne organizacije upozoravaju da su zalihe šatora, pokrivača, cerada i zimske odjeće u Gazi gotovo iscrpljene.

Islamic Relief pokrenuo hitni apel za pomoć Gazi

Iz organizacije Islamic Relief upozoravaju da su posebno ugrožena djeca, koja zbog hladnoće, vlage i neadekvatnih uslova boravka imaju povećan rizik od respiratornih infekcija i hipotermije.

Timovi ove humanitarne organizacije nastavljaju pružati pomoć stanovništvu Gaze, uprkos otežanim uslovima rada i ograničenom pristupu osnovnim potrepštinama.

Prikupljena sredstva namijenjena su osiguravanju pitke vode, prehrambenih paketa, zimske odjeće i odgovarajućih skloništa za porodice pogođene poplavama.

Iz Islamic Reliefa pozivaju građane Bosne i Hercegovine da se uključe u humanitarnu akciju i pomognu porodicama koje pred zimskim mjesecima nemaju sigurno mjesto za boravak.

Kako građani BiH mogu donirati za Gazu?

Građani Bosne i Hercegovine pomoć mogu pružiti pozivom na humanitarni broj 17053, čime doniraju 2 KM.

Online donacije moguće su putem službene platforme organizacije Islamic Relief:

https://donate.islamic-relief.ba/

Donacije se mogu uplatiti i putem banke, pošte ili mobilnog bankarstva.

Banka: Ziraat Bank BH

Broj računa: 186 000 107 243 4061

Primalac: Islamic Relief Worldwide Engleska Sarajevo

Adresa: Jukićeva 75, Sarajevo

Svrha uplate: Pomoć za Gazu

Građani donacije mogu predati i lično u uredima organizacije Islamic Relief u Sarajevu i Tuzli.

Ured u Sarajevu nalazi se na adresi Jukićeva 75, a dostupan je putem telefona 033 666 233 i 062 000 120.

U Tuzli se ured nalazi na adresi Bosanske brigade 39, a kontakt telefon je 035 298 002.

Radno vrijeme oba ureda je od ponedjeljka do petka, od 8 do 16 sati.

Islamic Relief poziva sve koji su u mogućnosti da podrže hitni apel kako bi pomoć u hrani, vodi, odjeći i skloništima stigla do porodica pogođenih poplavama.