Dvanaestogodišnjem Amelu Musiću ponovo narastao tumor, potrebna pomoć za nastavak liječenja

Dvanaestogodišnjem Amelu Musiću iz Međaša kod Kalesije ponovo je potrebna pomoć dobrih ljudi kako bi nastavio liječenje tumora. Nakon dvije operacije i 32 terapije zračenjem, njegova porodica suočena je s novim teškim vijestima. Tumor je ponovo narastao, a dječak mora otputovati u Tursku na dodatne preglede od kojih zavisi nastavak liječenja.

Amelova borba za zdravlje počela je u februaru 2025. godine, kada mu je dijagnosticiran tumor. Prvu operaciju imao je 19. februara, ali ljekari tada nisu uspjeli u potpunosti odstraniti tumor.

Samo dva mjeseca kasnije, u aprilu, zbog infekcije je morao ponovo na operaciju. Uslijedilo je iscrpljujuće liječenje tokom kojeg je prošao 32 radijacijske terapije.

Bolest i liječenje ostavili su trajne posljedice na njegov vid, zbog čega Amel danas koristi teleskopske naočale.

Prema riječima Amelove majke, posljednji nalazi pokazali su da je tumor ponovo narastao. Zbog toga je neophodan novi odlazak na kliniku u Turskoj, gdje će dječak obaviti dodatne preglede i medicinske analize.

Tek nakon tih nalaza ljekari će moći donijeti odluku o daljem liječenju i eventualnoj novoj operaciji.

Majka navodi da su je ljekari upozorili i na rizike koje bi novi operativni zahvat mogao nositi. Porodica se zbog toga suočava s neizvjesnošću, ali i potrebom da što prije osigura sredstva za nastavak liječenja.

Troškovi putovanja u Tursku, medicinskih pregleda i daljeg liječenja predstavljaju veliki finansijski teret za Amelove roditelje, zbog čega su ponovo primorani zatražiti podršku građana.

Amelova majka zahvalila je svima koji su do sada pomogli njenom sinu, bilo finansijskim donacijama ili drugim oblicima podrške.

Građani koji su u mogućnosti pomoći mogu izvršiti uplatu na sljedeće račune.

Tekući račun za uplate iz BiH:

1413891310432432

IBAN za uplate iz inostranstva:

BA39 1413 8913 2028 6371

Svrha uplate: Pomoć za liječenje Amela Musića

Adresa: Međaš Raskršće, 75265 Tojšići

Amelovi roditelji nadaju se da će uz pomoć građana uspjeti osigurati sredstva za odlazak u Tursku, gdje bi nakon novih pregleda trebalo biti poznato koje su dalje mogućnosti liječenja njihovog sina.