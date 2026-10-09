Luka Garza briljirao u NBA ligi: Double-double učinak i pobjeda Bostona protiv Clevelanda

Luka Garza bio je najbolji igrač Boston Celticsa u pobjedi protiv Cleveland Cavaliersa rezultatom 124:113, u prvoj pripremnoj utakmici pred početak nove NBA sezone. Bosanskohercegovački košarkaški reprezentativac pružio je odličnu partiju, ostvario double-double učinak i predvodio svoj tim do trijumfa na gostujućem terenu.

Garza je utakmicu završio sa 22 poena, deset skokova, dvije asistencije i tri blokade, čime je bio najefikasniji igrač susreta. Na parketu je proveo 27 minuta i pokazao da može imati značajnu ulogu u rotaciji Celticsa tokom predstojeće sezone.

Iz igre je šutirao 6 od 17, uključujući tri pogođene trojke iz deset pokušaja. Posebno je bio precizan s linije slobodnih bacanja, gdje je pogodio sedam od osam šuteva.

Boston je već u prvom poluvremenu pokazao napadačku raspoloženost, postigavši čak 71 poen. Celticsi su na odmor otišli s prednošću 71:62, a do kraja susreta uspjeli su sačuvati vodstvo i upisati prvu pripremnu pobjedu.

Pored Garze, u pobjedničkoj ekipi istakli su se Devin Carter sa 17 poena te Jordan Walsh i Baylor Scheierman, koji su postigli po 16.

U redovima Clevelanda najefikasniji je bio Jaylon Tyson sa 14 poena, dok je Tristan Enaruna ubacio 13 koševa.

Celticsi su utakmicu odigrali bez nekoliko važnih igrača, među kojima su Jayson Tatum, Derrick White i Paul George, što je omogućilo veću minutažu košarkašima koji se bore za mjesto u rotaciji.

Luka Garza je odličnim nastupom na početku predsezone poslao jasnu poruku stručnom štabu Bostona, a narednu priliku za dokazivanje imat će u subotu, 10. oktobra, kada Celticsi igraju protiv Philadelphia 76ersa.