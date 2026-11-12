Luka Garza prvi put starter ove sezone

Luka Garza prvi put ove sezone dobio je priliku zaigrati u početnoj petorci Boston Celticsa, koji su protekle noći u NBA ligi savladali Toronto Raptorse rezultatom 98:93.

Boston je do pete uzastopne pobjede stigao nakon što je tokom utakmice imao čak 22 poena zaostatka.

Bosanskohercegovački košarkaš proveo je na parketu 11 minuta, a za to vrijeme postigao pet poena i upisao jedan skok. Garza je pogodio jednu trojku iz tri pokušaja, dok je s linije slobodnih bacanja bio stopostotan, pogodivši oba šuta.

Prije utakmice protiv Toronta, Garza je ove sezone prosječno bilježio 6,5 poena i 3,5 skokova za nešto više od 12 minuta provedenih u igri. Posebno se ističe njegov šut za tri poena, koji je iznosio 52 posto, što je najbolji procenat među košarkašima Bostona.

Utakmica u Torontu donijela je veliki preokret Celticsa. Domaći tim je tokom druge četvrtine imao prednost od 22 poena, ali su gosti uspjeli smanjiti zaostatak i u nastavku potpuno preokrenuti rezultat.

Odlučujući trenutak dogodio se 25 sekundi prije završetka susreta, kada je Jayson Tatum s linije slobodnih bacanja prvo poravnao rezultat, a zatim donio prednost Bostonu.

Tatum je bio najefikasniji igrač pobjedničke ekipe sa 24 poena, dok je Derrick White dodao 19. Payton Pritchard ubacio je 14 poena, a Neemias Queta ostvario učinak od 11 poena i 13 skokova.

Za Luku Garzu ovo je prvi nastup u početnoj postavi u aktuelnoj sezoni. Prošle godine šest puta je počinjao utakmice kao starter, ostvarivši u tim susretima prosjek od 12,3 poena i 5,7 skokova.

Boston Celticsi nakon 12 odigranih utakmica imaju deset pobjeda i dva poraza, čime su nastavili uspješan početak nove NBA sezone.