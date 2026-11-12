Nove liste lijekova u FBiH, koje je usvojila Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, trebale bi urediti koja se terapija finansira iz zdravstvenog osiguranja, a koju pacijenti mogu dobiti uz djelimično pokrivanje troškova. Međutim, iako je odluka donesena na federalnom nivou, njena primjena zavisi i od kantona, što znači da usvajanje novih lista ne donosi automatski promjene na apotekarskim šalterima.

Vlada FBiH usvojila je dvije odluke, jednu o listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja, a drugu o lijekovima koji se koriste u bolničkom liječenju. Za građane je najvažnije razumjeti razliku između takozvane A i B liste, ali i rokove u kojima kantoni moraju uskladiti svoje propise.

Nove liste lijekova u FBiH: Koje lijekove plaća osiguranje?

Federalna lista lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja podijeljena je na A i B listu.

Na A listi nalaze se lijekovi čiju cijenu u potpunosti pokriva kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja. Drugim riječima, za lijek koji je propisan i izdat na teret osiguranja, u skladu s važećim pravilima, pacijent ne bi trebao plaćati njegovu cijenu.

Ova lista obavezna je za sve kantone u Federaciji BiH. To znači da kantonalni zavodi zdravstvenog osiguranja moraju u svoje pozitivne liste uključiti lijekove s federalne A liste i osigurati njihovo finansiranje.

Drugačija pravila važe za B listu. Ona obuhvata lijekove za koje zdravstveno osiguranje može pokrivati dio cijene, ali procenat finansiranja određuje svaki kanton prema vlastitim finansijskim mogućnostima.

Za pacijente to znači da dostupnost lijekova s B liste i iznos koji će morati doplatiti mogu zavisiti od kantona u kojem su zdravstveno osigurani.

B lista, za razliku od A liste, nije obavezna. Kantoni je mogu uključiti u svoje pozitivne liste tek nakon što osiguraju lijekove s A liste i potrebna sredstva za dodatno finansiranje.

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Kada će pacijenti moći koristiti lijekove prema novim listama?

Iako je Vlada FBiH odluke usvojila jučer, kantoni imaju rok od 60 dana od njihovog stupanja na snagu da usklade svoje liste lijekova s federalnim.

To znači da pacijenti ne trebaju očekivati da će se pravila izdavanja i finansiranja lijekova promijeniti već danas.

U narednom periodu kantonalne vlasti i zavodi zdravstvenog osiguranja moraju prilagoditi svoje liste novim federalnim odlukama. Tek će se kroz njihovu primjenu moći utvrditi šta se konkretno mijenja za osiguranike u pojedinim kantonima.

Pritom je važno naglasiti da rok od 60 dana ne počinje teći od dana kada je Vlada usvojila odluku, nego od njenog stupanja na snagu.

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Šta se mijenja za pacijente koji se liječe u bolnicama?

Druga odluka odnosi se na federalnu listu lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti, koja je također obavezna za sve kantone.

Riječ je o lijekovima koji se koriste tokom bolničkog liječenja, a kantoni su dužni uskladiti svoje bolničke liste s federalnom u roku od 60 dana od stupanja odluke na snagu.

Federalna odluka predviđa i ograničenje proširivanja kantonalnih bolničkih lista. Kantoni ne mogu dodavati lijekove izvan federalne bolničke liste ukoliko nisu u mogućnosti pokriti troškove lijekova koji se obavezno moraju nalaziti na njihovim listama.

Takvo rješenje finansiranje lijekova povezuje s raspoloživim novcem, ali za pacijente ostaje pitanje hoće li zdravstvene ustanove imati dovoljno sredstava da osiguraju sve potrebne terapije.

Naime, činjenica da se određeni lijek nalazi na listi ne znači sama po sebi da će u svakom trenutku biti dostupan u bolnici. Za to su potrebni osigurano finansiranje, provedeni postupci nabavke i redovne isporuke.

Nova odluka ne znači da su riješeni problemi dostupnosti lijekova

Nove liste lijekova u FBiH predstavljaju promjenu u načinu uređivanja prava osiguranika, ali iz dosad objavljenih informacija nije moguće zaključiti da će svi pacijenti imati jednak pristup svim terapijama.

Dok je A lista obavezna za kantone, finansiranje lijekova s B liste i dalje zavisi od njihovih budžeta. To otvara pitanje koliko će se stvarna prava pacijenata razlikovati između pojedinih dijelova Federacije BiH.

Još važnije, odluke o listama ne rješavaju automatski problem nestašica lijekova i prekida u njihovoj isporuci.

Primjer je Univerzitetski klinički centar Tuzla, koji redovno objavljuje podatke o lijekovima koje nije dobio od Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja.

Kako je RTV Slon ranije objavio, krajem oktobra na listi nedostajućih preparata nalazilo se pet lijekova koji se koriste u liječenju teških bolesti, uključujući pojedina maligna oboljenja.

Takvi primjeri pokazuju razliku između formalno priznatog prava na liječenje i stvarne mogućnosti pacijenta da propisanu terapiju dobije na vrijeme.

Pacijenti koji čekaju lijekove iz Fonda solidarnosti morat će čekati do jula 2027.

Podsjetimo, Vlada FBiH jučer je usvojila i novu listu lijekova Fonda solidarnosti, koja se odnosi na finansiranje skupih terapija za pacijente s malignim, rijetkim i drugim teškim oboljenjima. Za razliku od novih lista obaveznog zdravstvenog osiguranja, čije usklađivanje na kantonalnom nivou treba biti završeno u roku od 60 dana od stupanja odluka na snagu, primjena nove liste Fonda solidarnosti predviđena je tek od 1. jula 2027. godine.

To znači da pacijenti koji očekuju pristup novim terapijama na osnovu ove odluke moraju čekati još gotovo osam mjeseci, iako se dio njih već suočava s nedostupnošću lijekova i napredovanjem bolesti.

Kako je RTV Slon objavio jučer, još nije potvrđeno ni hoće li nova lista obuhvatiti lijek Givinostat, za koji se bore porodice 15 dječaka oboljelih od Duchenneove mišićne distrofije.

Tako su u jednom danu usvojene odluke koje bi trebale poboljšati dostupnost liječenja, dok pacijenti koji čekaju pojedine skupe terapije još nemaju potvrdu da će ih dobiti, a nova lista Fonda solidarnosti neće se početi primjenjivati prije jula naredne godine.