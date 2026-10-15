Vlada FBiH prodaje potraživanja od 46,3 miliona eura: Najviše se odnosi na Ceste FBiH

Prodaja potraživanja od javnih preduzeća i Kantona Sarajevo, ukupne vrijednosti 46,3 miliona eura, pokrenuta je javnim pozivom Federalnog ministarstva finansija. Riječ je o potraživanjima po kreditima koji na naplatu dospijevaju tokom 2027. godine, a zainteresovane banke ponude mogu dostaviti do 22. oktobra.

Najveći dio potraživanja odnosi se na Ceste Federacije BiH, dok su među dužnicima i Elektroprivreda BiH, Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg-Bosne te Kanton Sarajevo.

Najveća potraživanja od Cesta Federacije BiH

Od Cesta Federacije BiH prodaju se potraživanja vrijedna približno 24,52 miliona eura, koja proizlaze iz kredita Evropske investicijske banke (EIB) namijenjenog modernizaciji cestovne infrastrukture.

Potraživanja od Elektroprivrede BiH iznose oko 7,24 miliona eura, a odnose se na kredit EIB-a za projekat obnove elektroenergetskog sistema. Podijeljena su u dvije tranše s različitim kamatnim stopama i rokovima otplate.

Po istom projektu nastala su i potraživanja od Elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg-Bosne, vrijedna približno 7,04 miliona eura.

Na prodaju su ponuđena i potraživanja od Kantona Sarajevo u iznosu od oko 7,5 miliona eura. Riječ je o kreditu Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), namijenjenom unapređenju javnog prevoza u Sarajevu.

Za ovaj kredit ugovorena je promjenjiva kamatna stopa, koja se obračunava prema šestomjesečnom EURIBOR-u uvećanom za jedan procentni poen.

Prodaja potraživanja: Banke preuzimaju rizik naplate

Prema uslovima javnog poziva, sva potraživanja osigurana su isključivo mjenicama korisnika kredita. Banke koje ih kupe preuzimaju pravo na naplatu, ali i rizik da potraživanja neće biti naplaćena u predviđenim rokovima.

U postupku mogu učestvovati banke koje imaju dozvolu za rad nadležnih agencija za bankarstvo u Federaciji BiH ili Republici Srpskoj.

Prodaja nedospjelih kreditnih potraživanja nije nova praksa federalnih vlasti, budući da su slični postupci provođeni i prethodnih godina.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 22. oktobar, kada je predviđeno i njihovo otvaranje.